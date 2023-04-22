moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

外管局：A股估值低 外資投資空間大

【明報專訊】國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英昨日在國新辦新聞發布會上表示，中國國內股票估值低，外資投資空間較大，「無論從市盈率還是市淨率等指標看，當前A股的估值相對偏低，所以投資價值比較高，而且潛在風險比較低」。

稱堅持高水平對外開放

今年1月，外資淨買入境內股票創歷史新高，惟近月淨流入情况相對減少，昨日滬深股通走資更逾76億元人民幣，為近半年最多（見圖）。王春英認為，未來人民幣資產有4個特點吸引境外投資者進入中國證券市場。當中包括人民幣幣值穩定，人民幣資產匯兌影響相對平穩；人民幣資產在全球具有分散化投資價值，可滿足多元化配置需求；人民幣債券價格穩定、投資回報穩定；中國國內股票估值低，投資前景良好。她預期未來中國經濟回升向好，金融市場開放穩步推進，外資仍有流入空間。在中國證券市場中，無論債券還是股票外資佔比均偏低，所以外資投資空間較大。

近幾月隨着內外部環境改善，王春英指外資對中國證券投資總體向好，包括中國經濟穩步恢復。近期美元匯率和利率從高位回落，中美10年期國債收益率倒掛程度趨收斂，已從最高的1.5個百分點收窄了一半，目前是0.7個百分點。

中國政策方面，王春英稱，中國會堅持高水平對外開放，將持續優化營商環境，減少外資準入限制，提升對外商投資企業的服務。外匯局方面會繼續提升跨境投融資便利化水平，促進跨境直接投資穩存量、擴增量。

外管局同時公布，今年中國首季銀行結匯為5460億美元，售匯5613億美元，結售匯順差153億美元。人民幣在跨境使用中的佔比不斷上升，2022年接近50%，今年一季度進一步提升，有助降低跨境交易中貨幣錯配風險。王春英預計今年中國經常帳戶會保持合理順差，並保持在均衡區間。