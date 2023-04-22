外管局：A股估值低 外資投資空間大

稱堅持高水平對外開放

今年1月，外資淨買入境內股票創歷史新高，惟近月淨流入情况相對減少，昨日滬深股通走資更逾76億元人民幣，為近半年最多（見圖）。王春英認為，未來人民幣資產有4個特點吸引境外投資者進入中國證券市場。當中包括人民幣幣值穩定，人民幣資產匯兌影響相對平穩；人民幣資產在全球具有分散化投資價值，可滿足多元化配置需求；人民幣債券價格穩定、投資回報穩定；中國國內股票估值低，投資前景良好。她預期未來中國經濟回升向好，金融市場開放穩步推進，外資仍有流入空間。在中國證券市場中，無論債券還是股票外資佔比均偏低，所以外資投資空間較大。

近幾月隨着內外部環境改善，王春英指外資對中國證券投資總體向好，包括中國經濟穩步恢復。近期美元匯率和利率從高位回落，中美10年期國債收益率倒掛程度趨收斂，已從最高的1.5個百分點收窄了一半，目前是0.7個百分點。

中國政策方面，王春英稱，中國會堅持高水平對外開放，將持續優化營商環境，減少外資準入限制，提升對外商投資企業的服務。外匯局方面會繼續提升跨境投融資便利化水平，促進跨境直接投資穩存量、擴增量。

外管局同時公布，今年中國首季銀行結匯為5460億美元，售匯5613億美元，結售匯順差153億美元。人民幣在跨境使用中的佔比不斷上升，2022年接近50%，今年一季度進一步提升，有助降低跨境交易中貨幣錯配風險。王春英預計今年中國經常帳戶會保持合理順差，並保持在均衡區間。