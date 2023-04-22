3月CPI放緩按年升1.7% 基本食品價格轉跌

能源相關價格繼續大升

經季節調整截至今年3月止的3個月，每月平均通脹按年升0.1%，較截至2月為止的3個月平均每月通脹降0.1個百分點。政府指能源相關項目價格按年繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格進一步明顯上升，大部分其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

就各個項目，指數權重最重的住屋開支，按年減少0.2%，其中私人房屋租金3月按年下跌0.5%，兩者跌幅較2月擴濶0.1個百分點；第二高比重的食品開支，按年上升1.6%，升幅較2月收窄0.8個百分點。外出用膳及外賣開支3月按年上升4.5%，升幅較2月擴大0.2個百分點，惟基本食品3月按年跌2.8%，跌幅較2月擴大2.2個百分點。衣履開支物價按年上升6.3%，按月升3.5%，為按月升幅較明顯的項目。

大新銀行指出，3月通脹放緩除基本食物價格下跌，亦因為私人房屋租金反彈乏力，延續逾兩年的租金倒退走勢，抵消部分外出用膳及衣履價格升幅，電力、燃氣及水的價格升幅略為放緩，但仍維持約兩成增速。

展望今年，大新預料，本港今年通脹將按年上升2%。去年基本食品價格水平相對較高，或限制今年食品價格升幅。隨着經濟復蘇，服務業價格或加快回升，私人住宅租金也可能逐步收窄跌幅，但相信基本通脹仍會保持溫和。