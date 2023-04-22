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陳榮煉不法經營賭博等 34項罪成判監14年

【明報專訊】澳門勵駿（1680）兼德晉集團前主席、台灣明星安以軒丈夫陳榮煉（圖），涉嫌不法經營賭博和清洗黑錢等34項案件罪成，昨日於澳門初級法院被判監14年。澳門勵駿昨日收市報0.355元，無升跌，成交額約12萬元。

澳門初級法院就德晉貴賓會涉不法賭博案的9名被告宣判，原被控83項罪名的陳榮煉獲法院以連續犯方式計算詐騙罪至7項，以及以貴賓廳數目計算「賭底面」場所後，判處合共34項罪名成立，包括1項黑社會罪、24項在許可地方內不法經營賭博罪和7項相當巨額詐騙等，數罪併罰合共14年徒刑。 澳門傳媒報道，案情指陳榮煉被控利用「德晉貴賓會」在六大博企內，以較高碼佣吸引賭客「賭底面」，即指客人在賭枱押注，同時私下以槓桿式加乘與他人對賭，涉助逃稅或洗黑錢；德晉存有65萬多條賭博紀錄，在2014年4月至2020年2月期間賺取逾15億澳門元不法利益，導致澳門特區政府損失5.7億澳門元的博彩收入。

案件共9被告 4人罪名不成立

案件共有9名被告，昨日只有被羈押的陳榮煉出庭，其餘4名被告觸犯黑社會罪以及相當巨額詐騙罪等罪成，分別被判刑7至11年。另外4名被告因證據不充分，全部罪名不成立。陳榮煉等人有20日時間提出上訴，期間陳榮煉維持羈押，而他的代表律師梁瀚民指仍研究判詞，以及與當事人溝通，未透露會否上訴。

陳榮煉於2020年11月24日獲委任為澳門勵駿執行董事兼聯席主席，於同年12月29日更獲委任為該集團行政總裁。不過，於去年1月被捕後，陳榮煉以為免分散公司注意力及出於股東整體利益為由，他悉數辭去澳門勵駿執行董事、聯席主席兼行政總裁職務，自去年1月31日起生效。不過，聯交所披露權益顯示，他仍然為澳門勵駿單一最大股東，持有約33.19%股權，按收市價計，所持股份市值約7.31億元。澳門勵駿在澳門漁人碼頭向澳娛綜合提供服務，以及在澳門漁人碼頭提供餐飲和娛樂產品，以及於老撾營運娛樂場和賭枱。

陳榮煉曾於2019年擔任澳門博彩業管理暨中介人總會副會長，於2012至2017年為中國政協晉江市委員會成員，曾多年入選澳門雜誌《Inside Asian Gaming》的亞洲博奕權勢榜五十大，並於2019年排名第24名。