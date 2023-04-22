moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

復星旅文首季純利倍增 Club Med容納能力近返疫前水平

【明報專訊】復星旅遊文化（1992）昨公布首季業務表現，受惠於全球放寬旅遊限制，集團首季純利較去年錄得倍增，旗下度假村、三亞亞特蘭蒂斯、度假資產管理中心運營及其他旅遊休閒服務首季營業額錄得58.89億元（人民幣，下同），以固定匯率計按年升37.2%；旗下經營全包式旅遊套票的Club Med，按固定匯率計營業額錄得50.04億元，按年升44.2%，較2019年同期亦增長21.8%。

復星旅文昨開市前公布首季表現，收市報9.17元，跌0.8%。Club Med首季容納能力按年增長約19.7%，已恢復至2019年同期約99.4%，全球平均入住率達68.9%，較去年增加約6.8個百分點，惟仍較2019年同期低1.5個百分點。

Club Med全球平均入住率達69%

此外，首季平均每日牀位價格為約1941.6元，按年及較2019年分別增加約9.3%及30.6%。受惠於歐非中東及美洲市場持續成長，以及亞太區的強勁復蘇，Club Med首季純利較去年及2019年同期均錄得大幅改善。截至今年4月8日，預計Club Med至今年6月底止6個月的住宿、旅遊及服務營業額按年增加約34.2%，亦較上半年增加約24.9%。

麗江度假區首季營業額升1.3倍

此外，受惠於中國國內旅遊重啟後強勁度假需求，三亞亞特蘭蒂斯今年首季營業額達5.27億元，按年增長38.7%；期內訪客約180萬人次，按年升61.9%。麗江地中海國際度假區首季營業額按年升1.3倍至2090萬元，到訪人次按年增3.4倍至約4萬人。