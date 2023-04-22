美綜合PMI初值升至1年最高 市場押注美聯儲5月加息0.25厘概率逼九成

經濟數據比預期好，芝商所聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）的數據顯示，交易員昨晚押注美聯儲5月加息0.25厘的概率逼近九成。美股三大指數午夜前下滑，國際油價午夜前回升。

美上月二手樓銷量按月跌2.4%

歐元區商業活動也在擴張，4月服務業PMI初值升至56.6，高於分析師預期的54.5，是一年高位。歐元區4月綜合PMI初值升至54.4，是去年5月以來最高。分析認為，未有迹象顯示銀行業壓力妨礙歐元區經濟反彈，預示歐洲央行5月亦將繼續加息。

不過美國住宅樓市在美聯儲持續加息之際有所轉弱。美國全國房地產經紀商協會（NAR）公布，美國3月二手樓銷量按月跌2.4%，經季節調整折合成年率為444萬套，按年銷售跌幅達22%。上月已是過去14個月中，第13次二手樓銷售放緩。全美3月的二手樓價中位數已連續第2個月按年下跌，是11年來首次。全美3月樓價中位數降至375,700美元（約293萬港元），按年跌0.9%，跌幅是2012年1月以來最大。

受按揭利率高企及住宅庫存低迷等影響，美國樓市過去一年有所降溫。市場人士指出，美國3月住宅銷售下滑並非好兆頭，因為春季通常是美國樓市最活躍的時期，有孩子的家庭往往在學年轉換時期搬遷。通脹高企及經濟前景的不確定性，使部分潛在買家保持觀望。房貸美（Freddie Mac）數據顯示，本周30年期固定按揭貸款平均利率為6.39厘，去年同期為5.11厘，是連跌5周後首次上漲。NAR首席經濟學家Lawrence Yun指出，消費者似乎對每周按揭利率變化非常敏感，似乎在等待合適的利率才入市。

儘管數據好壞不一，美聯儲官員繼續釋出加息信號。明年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）稱，通脹仍然過高，今年仍需進一步收緊政策遏抑通脹，她傾向將聯邦基金利率上調至5厘以上，不過她形容貨幣政策緊縮周期更接近完結。今年有投票權費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）稱，美聯儲可能仍需收緊政策，以確保政策具有足夠的限制性，以促進最大就業及維持通脹穩定。

美聯儲或今夏收緊中型銀行規管

此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，美聯儲正考慮要求銀行將可供出售金融資產未實現盈虧，計入資本水平。由於現時未有相關申報要求，使部分中型銀行掩蓋了其持有證券的損失情况，而這正是導致矽谷銀行倒閉的因素之一。消息指出，美聯儲正考慮將原本只適用於大型銀行的嚴格規管，擴展至資產規模介乎1000億至7000億美元之間的大約30家中型金融機構，相關提案最早可能在今夏公布，並可能在數年內逐步實施。

（綜合報道）

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