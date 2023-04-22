瑞信AT1債投資者 向瑞士政府索償

法律文件顯示，持有瑞信面值約45億瑞郎（約395億港元）的AT1債券投資者，正爭取瑞士當局撤銷或修改將債券減值至零的決定。向瑞士政府提出索償的債券持有人稱，債券減值沒有達到恢復瑞信財務健康的目的，反而損害國際投資者對瑞士的信任。

代表債券持有人在瑞士提出訴訟的昆鷹律師事務所（Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP）表示，今次訴訟將是一系列措施第一步，目標是為那些被剝奪財產權的客戶索償。

馬斯克身家1天蒸發983億

此外，投資者對特斯拉（Tesla）（美：TSLA）利潤萎縮的憂慮，導致Tesla周四股價急挫近一成。受股價大跌影響，彭博億萬富豪榜的數據顯示，Tesla行政總裁馬斯克的身家一天內蒸發126億美元（約983億港元），總財富降至1640億美元。

Tesla早前公布第一季利潤按年大跌24%。面對市場對利潤減少的憂慮，Tesla宣布將Model S和Model X兩款豪華車款，在美國加價2%，是該公司近一年來首次加價。兩個豪華車款的價格各上調2500美元。不過今次加價後，兩個豪華車款的價格，仍低於之前減價前的水平。Tesla股價昨午夜前回升近1%。

（綜合報道）

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