樂天銀行首日掛牌 股價漲近四成

日本近5年最大規模IPO

樂天銀行成立於2000年，以客戶數量計算，是日本規模最大網上銀行。該銀行過去5年一直盈利，但投資者憂慮樂天集團通訊業務虧損，可能影響到樂天旗下業務營運。樂天銀行原本IPO定價區間介乎每股1630至1960日圓，但面對歐美銀行業動盪，該行最終開出1400日圓的招股價。在下調招股價後，海外投資者反應熱烈，最終增加海外投資者配股份額。大和證券表示，國際配售部分的超額認購仍在15倍以上。

今次IPO為經營電商及電訊業務母企樂天集團，提供需求迫切現金。由於電訊網絡成本高昂，加上市場競爭激烈，樂天集團持續虧損，反觀其網銀業務去年盈利達200億日圓（約12億港元）。

在投資研究平台SmartKarma發表文章的獨立分析師Travis Lundy對樂天銀行股價急升並不感到驚訝，因為它以低於日本主要銀行的價格招股，而市場預期它有更高的增長幅度及股本回報。此外，今次IPO適逢外國投資者對日本股市恢復興趣。由於日本大量股票價格低廉，且企業進行股票回購等有利於股東的行動，刺激投資者對日本股票的需求。

（綜合報道）

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