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美前財長：美元儲備貨幣地位不會完全失效

【明報專訊】雖然近日有關去美元化的討論甚囂塵上，美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）接受外電訪問時，質疑人民幣作為儲備貨幣的吸引力，又不認同美元將失去在全球經濟主導地位的看法。

指減持美元資金沒出路

薩默斯指出，減持美元的資金找不到其他出路，人民幣也難以取代美元，因此美元儲備貨幣地位不會完全失效。雖然中國政府實施資金管制，但仍有大量資金從中流出，問題在於其他國家是否願意持有人民幣作為儲備。他認為美元面對的最大問題是美國國債過高，政府要解決財政長期持續性問題。

安聯首席經濟顧問埃爾埃利安（Mohamed El-Erian）接受外電訪問時表示，信貸收緊令到美國經濟陷入衰退的風險升溫，利率高企亦會增加金融意外的可能性，美國商業物業市場正面對關鍵時刻。他表示，聯儲局為應對高通脹而實行一系列加息，相關後遺症正在浮現，包括上月爆發銀行業危機，銀行普遍逐漸收緊信貸，提高經濟下行風險。

「債王」格羅斯買入地區銀行股

此外，「債王」格羅斯（Bill Gross）實行富貴險中求，上周五透露已買入包括Western Alliance Bankcorp（美：WAL）和PacWest Bankcorp（美：PACW）在內的股份，以及SPDR標普地區性銀行ETF（美：KRE）。格羅斯表示，雖然一旦經濟衰退，地區經濟將面對周期性問題，但長期以來他希望擁有一家銀行，現在可以通過公開市場實現，又預計許多小型銀行或被大型銀行以溢價收購。