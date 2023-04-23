領展料5月底電動車充電設施增至千個

聶雅倫稱，領展可持續未來館佔地約6800方呎，首半年主題為「綠續開餐」，討論與食物及糧食和環境相關話題，之後會更換不同主題，亦有很多工作要跟進，因此目前未計劃增設展館。由於項目佔整個租務組合不大，因此不會影響物業收入淨額（NPI）及每單位分派。

續發綠債 推動綠色租約

此外，聶雅倫強調，就算供股前，集團已很有實力，但仍會呼應財政司長陳茂波的呼籲，繼續發行綠色債券。領展亦致力推動綠色租約，鼓勵租戶推出適用的綠色及環保措施。據理解，該集團首年目標有1000份租約轉為綠色租約，目前已達1200份，超過預期。在領展現有租戶中，圍繞食物及糧食相關的租戶佔比高達六成，聶雅倫說，在推動回收廚餘時，將和該等租戶及非政府組織合作。

因應政府推出電子消費券，領展首席營運總裁（中國內地除外）卓格理表示，這有助支持帶動消費。中港兩地恢復通關後，他見到個別項目多了遊客過來，但他重申，旗下物業仍以服務香港居民為主。