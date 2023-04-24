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遊客黃金周殺到 路氹一房難求 威尼斯人房價7年高 5月賭收勢破百億

【明報專訊】內地五一黃金周檔期將至，隨着今年初開始恢復免檢疫通關，澳門的酒店再現爆滿情况，尤以路氹綜合渡假區的酒店為甚，區內幾乎一房難求。至於尚有酒店房間供應的酒店，個別較多人預訂的酒店如威尼斯人為例，5月1日正日房價更創過去7年最高位。在訪客紛至下，業界已經估計，澳門5月份錄得的博彩收入，既肯定超過百億澳門元大關，亦料有機會創出今年的月份新高。

明報記者 陳偉燊

人手緊張挾高房價 倫敦人日租逾萬

根據澳門統計暨普查局最新統計，截至今年2月份，澳門的酒店房間供應3.88萬間，按年增加1000間客房。雖然酒店房間供應增加，但是礙於當地勞動人手相當緊張，酒店未能做到全面供應，在需求增多下房價挾升，個別高檔酒店如倫敦人更出現房價破萬元大關的情况（見表）。至於向來多人預訂的威尼斯人的房價，豪華皇室套房在5月1日假期正日的單晚房價未計稅項索價4798.4澳門元（約4658.64港元），更破2017年以來最高水平。澳博（0880）旗下上葡京內的Versace酒店，剛好趕及五一檔期前應市，每晚索價4239.2元，處於中高端水平。

位於路氹的賭場酒店更出現過去3年罕見的幾乎全線爆滿的情况。按博彩企業劃分，銀河娛樂（0027）、新濠博亞（美：MLCO）、永利澳門（1128）及美高梅（2282）在五一檔期幾乎全線預訂爆滿。

實德環球（0487）副主席馬浩文預期，業界有信心五一黃金周的檔期表現良好，以他所知，當地五星級酒店房價普遍接近每晚3000元。至於實德旗下的五星級酒店十六浦索菲特方面，房價已逾2000元並接近3000元，至今七成左右房間已被訂購，相信到五一檔期時會爆滿。酒店房價已經回到2018、2019年約八、九成水平。

王英偉料消費走勢健康發展

至於博彩收入方面，馬浩文指，「4月份的表現應不及3月份的127.38億澳門元水平，但是5月份則會超過2月、3月份的水平，可望創出今年的月份賭收新高」。在五一期間，業界多宣傳推廣，例如有不少演唱會在其間舉行。至於十六浦方面，亦會和所在的澳門半島內港及周邊商戶合作推廣，冀吸引更多遊客到訪。

金沙中國（1928）執行董事兼總裁王英偉亦估計，五一檔期表現理想，旅客訪澳及該等旅客的消費走勢呈現健康發展，酒店房價雖然依市場而變，但是他們會小心行事，冀建立良好形象。由於預期酒店入住率會較前呈現健康的走勢，因此他相信，5月份的賭收，要穩過百億元大關並無懸念。