博企隨賀一誠訪葡吸客 冀旅遊市場質素改善

【明報專訊】澳門政府及旅遊當局近日由特首賀一誠親自率團，連同博彩企業及旅遊業界到葡萄牙首都里斯本舉辦活動及展覽，推廣澳門旅遊市場。澳門的博企在賭場方面，除了設立服務外國遊客的專場外，亦紛搞旅遊業界活動、演唱會及美食配套，直接安排私人飛機，冀迎來更多海外客源。海外客雖然短期內未能夠以數量及巨額消費取勝，但是業界紛期待，借助海外客更長的留宿時間，會令澳門的旅遊市場有質的改善。