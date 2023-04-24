中金：信貸需求或復蘇 內銀看好

【明報專訊】過去10多年本港與內地樓市關連性（correlation）已愈來愈強，例如內地樓價於2021年中開始轉弱，本港樓價亦於相若時間見頂，去年更受累息口上升而急跌近16%。標普全球評級企業評級部副董事凌兆良及董事陳令華在上文已前瞻本港樓價及地產股信貸評級走勢，下文將由中金分析內地最新經濟數據、內房及內銀的投資機會，當中，中金認為內地可能已經接近信貸實質需求拐點，這往往可帶來內銀股股價50%以上的上漲行情。
中金指出，內地首季GDP按年增長4.5%，好於市場預期，生產及需求均現改善。從生產端來看，服務業GDP首季增長5.4%，是期內經濟增長的主要貢獻；需求端方面，製造業和基建呈現較高增長，而考慮到年初以來工業生產者出廠價格指數（PPI）處於低位，隱含的實際投資增速可能更高，房地產投資亦跌幅收窄。
消費也趨於回暖，商品零售逐月改善，首季社會零售銷售總金額按年增長5.8%，而部分服務消費增速反彈更強，醫療保健及教育文娛分別實現按年14.6%和9.3%的高速增長。
根據中金的分析，本次經濟復蘇呈現的結構特徵，短期來看符合疫後復蘇的特點──防疫優化帶動服務業的生產和消費大幅改善，成為短期推動經濟反彈的重要力量。中長期來看，則反映了新發展格局下不同以往的穩增長特徵，即並非單純依靠特定的穩增長「抓手」來刺激經濟，而是更加注重發展的平衡性和可持續性，兼顧經濟各方面的動能修復，實現更為平穩的內生增長。展望年內，中金認為，隨着政策支持下的信貸大規模投放，以及居民與企業對經濟前景預期改善，經濟或將進一步改善。
房地產市場方面，中金指出，上月全國商品房銷售面積和金額按年增長均轉正，分別升0.1%及8.7%，對比1月至2月分別下跌3.6%及0.1%，新屋銷售改善趨勢整體延續並有所加強。與此同時，上月新開工面積按年跌幅加大至29%，而1月及2月僅下跌9.4%；房地產投資按年跌幅略為擴大至5.9%，而1月及2月為下跌5.7%。
中金分析，上述內房投資數據不理想與年初以來土地市場整體推地量低迷、此前下行周期中城投平台拿地佔比提升而開發能力有限、供給側出清背景下部分房企存量土儲難以盤活等因素均有關係，這可能導致開工、投資修復節奏持續偏慢，加強新盤供應瓶頸，降低銷售量改善的幅度，並在部分低庫存城市形成價格上漲趨勢。
往前看，中金認為應該持續關注重點城市推盤節奏和推地情况，以及低庫存城市價格走勢；而風險提示則是，政策調整或基本面修復不及預期、房企信用端加速惡化及疫情影響超預期。
內銀方面，上月新增社會融資達5.38萬億元人民幣，大幅高於Wind預期的4.4萬億元人民幣，而按年亦增加7079億元人民幣，社融存量按年增長10%，較對上個月上升0.1個百分點；新增貸款3.9萬億元人民幣，大幅高於Wind預期的3.1萬億元人民幣，按年多增7600億元人民幣，貸款餘額按年增速11.8%，較對上個月升0.3個百分點。
中金分析，內地上月新增貸款達3.9萬億元人民幣，連續3個月大幅優於市場預期，主要由於：
（1）企業中長期貸款連續8個月繼續按年多增，背景是去年7400億元人民幣政策性金融工具推動基建貸款投放持續落地；
（2）居民貸款按年多增4908億元人民幣，2月以來連續第二個月按年多增（此前連續15個月少增），其中居民短期/中長期貸款分別按年多增2246億元及2613億元人民幣，主要是由於去年同期基數低及居民消費、購房回暖。
而單月新增居民短期貸款較高，除消費恢復外，也由於消費貸款利率低刺激需求、銀行營銷力度加強。
根據中金的觀點，內地可能已經接近信貸實質需求拐點，而歷史上中長期貸款（包括居民和企業）增長代表的信貸實質需求拐點，往往帶來內銀股股價50%以上的上漲行情。中金指出，儘管內地首季信貸規模超預期，但市場對此質疑，背景是新增信貸主要來自於基建等政策導向領域，而且貸款低利率環境下亦存在資金套利行為。
不過，中金認為，近期信貸規模連續超預期可能表明信貸需求實質恢復已經來臨，特別是居民信貸需求修復信號較為明確。隨着基建投資帶來更多工作機會、房地產市場持續回暖，民間投資需求也有望在第二季至第三季出現回升，故此，中金相信，高息率、低估值的國有大銀行的估值短期有望繼續提升，隨着經濟全面復蘇，亦推薦優質內銀股，如招商銀行（3968）、寧波銀行（深：002142）、平安銀行（深：000001）、江蘇銀行（滬：600919）及郵儲銀行（1658）。
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