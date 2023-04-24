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OneDegree業而優則利 創辦人：今年重點改善產品增效益

標籤：經濟

【明報專訊】OneDegree在3年前獲發虛擬保險牌照，以寵物保險打響名堂，現時產品除了有傳統的火險、危疾和家居保險，去年再攻數字資產保險市場。OneDegree共同創辦人郭彥麟表示，以初創企業的3個發展階段，由開始時着重產品研發，到寵物保險、火險保費已達足夠盈利的規模，現時公司已到追求盈利的階段，今年重點將放在改進現有產品和提升營運效益。

明報記者 歐陽偉昉

綜合成本率是衡量產險公司營運表現的常用指標，OneDegree去年為287.98%，雖然仍未錄得利潤，但較前一年明顯收窄，最主要來自費用率改善。郭彥麟表示，該行去年推出家居、數字資產保險等多隻保險，產品「由零到一」產生不少研發成本，不過今年隨着保費繼續快速增長、由推新產品轉為改進現有產品。加上在理賠、數據分析等營運以自動化提升效率，目前營運成本相對平穩，部分產品甚至下降，帶動費用率明顯再降低。

推龜鳥寵物保險 料增長潛力大

償付率去年降至低於100%，按年改善14.72個百分點，單計第四季按年收窄幅度更有40.53個百分點。郭彥麟指出，隨着保險擴至一定規模，分攤賠付的風險隨之降低，自去年下半年起，各個保險保費收入已經高於償付開支。

OneDegree過去善於發掘被忽視的市場，主力產品貓狗寵物保險的保費，去年按年增長1.39倍，承保盈利按年增1.8倍。產品逐漸成熟後，對於繼續增長的前景，OneDegree副行政總裁周美華表示，去年底該行有限度開放龜鳥寵物保險，至上周正式向公眾開放，本港平均每年有10萬隻雀鳥進口到港，相對截至2018年本港有40萬隻寵物貓狗，認為產品仍有不少增長空間。另一隻主打保費較銀行低廉的火險，去年保費增長1.78倍，投保額已至逾百億元，該行有信心今年投保額可增長一倍。

針對細化市場 「寧在藍海分一半」

不過，在危疾和家居保險市場相當成熟，OneDegree需面對更大競爭。周美華表示，相對資源豐厚的傳統保險推出面對一般大眾的產品，該行作為初創則是針對個別細化市場，尋找有效益的產品，「與其在紅海市場搶到1%份額，不如在藍海分到一半市場。」例如去年為感染HIV病毒人士提供危疾保障，今年則計劃再推出住院醫療保險。