港產環保清潔冲劑 省物流包裝成本

明報記者 薛偉傑

攝影 曾憲宗

define CLEAN Limited共同創辦人施衍良表示，他原任職於一家外資的飛機餐公司，但新冠疫情在2020年初大爆發，同年2月被要求放無薪假。於是，他和哥哥開始研究，自行製造丸狀的清潔和消毒冲劑，最初構思是想大幅節省塑膠包裝和物流成本。兩人大學時都不是修讀化學，用了半年時間才研發出第一款產品的原型；但溶解時間太長，效果不夠理想。

同年10月，他的姑丈和一名中學舊同學加入，兩人深具化學背景，補充研發能力。其中，中學舊同學擁有化學博士學位，在美國一家大型科技公司從事研究工作，在公餘擔任該公司顧問，也為產品配方和生產方法提供很多意見。姑丈曾在加拿大化工廠和藥廠工作約20年，退休回港全身投入研發工作及搜尋較佳原材料。姑丈建議改用更易溶於水的冲劑形式，並棄用化學合成的表面活性劑，改用植物性或礦物性的天然表面活性劑，因為後者對皮膚比較溫和及不刺激，對環境影響較小。

改用天然表面活性劑 不加香料顏色

他們分析過某些大型清潔消毒用品生產商招股書，發覺一樽液態清潔劑總成本中，有40%至45%花在包裝和運輸，有效成分的化學原材料約佔1%至2%，其他成本包括工資、分銷費用等。他們覺得這個成本結構極不健康，若改用粉狀冲劑形式，重量僅為市面液態產品的約2%，可將包裝和運輸成本大降98%。若表面活性劑等有效成分改用植物性或礦物性天然原材料，成本大約是化學合成原材料的15倍。一減一加後，總成本仍會下降。

該公司再用一年多來研發和改良產品配方，改用白蠟樹樹液提煉的山梨酸鉀作天然抑菌劑。去年4月，推出首批4款產品。

由於最初產量小，該公司主力透過周末市集來銷售，每逢周六日同時參加2至3個市集，直接和消費者交流，即場試用產品，收集意見。過去一年，該公司根據顧客的意見，將4款舊產品配方微調約10次；再推出10款產品，現時共有14款產品，包括洗手間、廚房、玻璃、多用途清潔冲劑、清潔連消毒冲劑，以及泡沫洗手液、泡沫清潔劑等。為了方便用戶，所有產品的B2C包裝都是設計到每包加水350毫升來使用，原則上，在加完水瞬間，已有九成多粉劑溶解，可即時使用。

每包冲劑7.7克 市面液態產品約2%

由於每包冲劑只重約7.7克（粉劑重7克，鋁箔塑料袋重0.7克），一次過購買4包的郵費是5.4元，所以愈來愈多顧客在市集光顧後，會被引導到公司網站落單。另外，該公司聘請5名兼職女工，長期協助包裝、運輸及周末市集的攤位。由於兼職女工都是家庭主婦，公司讓她們在家中大量試用產品，用手機拍下清潔前後相片，甚至和市面其他清潔用品作比較，在周末市集上展示。

施衍良聲言，從相片看來，該公司產品的清潔效果，比市面上化學合成產品有過之而無不及，至少也在相同水平。所以，很多市集參觀者看過相片後，都十分受落和願意購買。稍後，該公司會把這些相片上載到網頁。

獲理工大學採購 公司已收支平衡

現時該公司共有4個分銷商，包括威信生活館和Flash Green臨期超市等，佔其銷售額約三成。該公司網站和周末市集佔兩成銷售額，工作坊佔一成。來自B2B客戶的生意，最近大升至銷售額四成。其中，理工大學在4月初採購多用途清潔及消毒冲劑、地板清潔冲劑兩種產品，即時令該公司收支平衡。據悉，理工大學採購的第一批冲劑只重數十公斤；若是換成市面的液態產品，重量高達9.35噸。可以想像，大型機構若轉用該公司的粉狀冲劑，單是節省的運輸成本已很可觀，還可以省下存放地方。該公司每次送貨給B2B客戶時，會將空桶回收，避免用完一次即棄。

[新經濟新天地]