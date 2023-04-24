王良享：A股再現外資拋售潮機會微

人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾在上周四的新聞發佈會上表示，人民銀行的結構性貨幣政策工具推出時大多是階段性，有到期日。並且引用美國矽谷銀行倒閉事件為例，警告市場必須注意利率風險，部分投資者解讀為中國開始收緊貨幣政策，不利股市。

此外，外電報道美國拜登政府正在向下個月七國峰會的參與國發放參考文件，說明拜登將會在G7會議前後簽署行政指令，限制美國人及機構投資於會影響美國國家安全的中國企業，涵蓋芯片、人工智能及量子電腦等行業。

擔心人行廣泛收緊幣策屬過慮

筆者覺得人行開始不對結構性貨幣政策工具再作延續是必要舉動，亦不代表流動性大幅收緊。原則上，人行的貨幣政策工具分為兩種：其一是恒常如逆回購、一年期政策貸款、中期借貸及存款準備金率；其二則是結構性貨幣政策工具，如再貸款，再貼現及政策性貸款，利率可低息至1.75厘，推出時有界定是長期或階段性。

15類結構性政策工具中，支農再貸款始自1999年開始，沒到期日；支小再貸款始自2014開始，亦沒到期日。不過，普惠小微貸有到期日，是2023年6月底，其次，交通物流再貸款亦於6月底到期，人行說已經發放的存量資金可繼續使用，只是無加碼。以現時國內貨幣供應量增速達12.7%，高於名義GDP差不多5%的狀况來說，流動性是有過剩。

此外，人行並無說恒常政策工具有收緊意向。本年首季，民間存款上升速度快，達15.4萬億元。總存款現為258.8萬億元，如果存準率減0.25個百分點，可釋放6848億元資金。因此小微企業資金成本雖然略有上升，但規模以上國企及民企並無顯著影響。4月14日人行貨幣政策委員會第一季度例會說明政策仍然是推動企業綜合融資成本及個人消費成本穩中有降，因此筆者相信擔心人行廣泛收緊貨幣政策過慮，股市表現是膝蓋反應。

美引領各國減投資中國效果成疑

拜登政府欲藉G7會議引領各國收緊對中國直接投資，效果成疑，由於高通脹問題，歐洲各國正倚賴中國的低通脹、低成本、成熟科技紅利以減輕各國生活成本上升壓力，難以響應拜登的號召。

去年下半年外資公司對華投資就已經下跌73%至425億美元，是1999年以來最大跌幅，反映市場對美國繼續出招已有準備，因此A股再出現另一潮外資大幅拋售機會不高。

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[王良享 政經良謀]