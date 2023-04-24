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陸振輝：要自覺仍年輕 努力達成心願

【明報專訊】香港因為疫情封禁已久，剛好又是清明拜山時節，因此就因利乘便，走了一趟，踏遍廬山、三清山、婺源和黃山之旅，去追逐睽違已久的詩與遠方。

有沒有想過，在你無數個人生中的選擇裏，你永遠是要選擇去做那些你認為值得做的事，你可能選擇得很精彩漂亮，但也可能選擇得很糊塗混帳，但這並沒有關係，最重要的是你曾經努力過，允許一切如初心所祈，但也允許一切事與願違，只要你肯放平心態，那你所有的付出就皆有意義。人生從來都沒有如果而只有結果，凡事悲觀畏縮，人生自然會黯淡無光；凡事樂觀面對，人生自然會發光發熱。允許激勵前行，前方自然有新天地、新境界、新樂章在等待着你，從容面對浮生瑣碎，其實是每個人的終身工作，是順理成章的經歷，根本毋須懼怕。

激勵前行 前方自有新天地

要踏遍千山，當然要有強健的體魄和積極的心態，如果想着退休後就要自我能量萎縮，那肯定是一種自我毁滅心態，對自己、對家人、對社會都是一種不負責任的行為！如何才能為人為己？

你只需要打破傳統的思維，在自覺心態仍然年輕的基礎上，努力達成自己未了的心願，才能夠不枉你曾經來了人間一趟！

待我了無牽掛，自當市隱為家，遠離喧囂繁華；忙時修籬種花，閒時三五好友，小酒清茶……你願意來嗎？

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陸振輝 優游歲月]