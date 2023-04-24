林嘉文：美數據減弱 衰退風險升溫

另外，最新持續申領失業救濟人數亦激增至自2021年11月以來的最高水平，進一步表明就業市場正在降溫。與此同時，近期美國抵押貸款利率有所上升，拖累當地3月份二手房屋銷售按月下降2.4%，遠遜於前一個月經修訂後的13.8%增幅。

美元兌日圓開始遇阻力

技術上，美元仍然脆弱並可能重新測試今年低位100.78，但近日有美聯儲委員相繼發表鷹派評論，或會在一定程度上限制美元跌幅。至於美國總統拜登近日的言論會否再次令中美關係緊張值得跟進，而匯市方面瑞士法郎和日圓亦可能會因此受惠避險需求。

技術上，美元兌瑞郎及歐元兌瑞郎都開始呈現超賣，不過由於歐元兌瑞郎或要到0.9720附近才會有較大的技術支持，意味匯價短線仍有進一步下跌空間。

至於在美國收益率下跌，以及避險需求的帶動下，美元兌日圓近日走勢亦開始遇到一定阻力。雖然日本最新的通脹表現整體符合預期，但當中核心通脹升幅則較預期為高，提升了日本央行在今個月會議上發表鷹派指引的可能性。後市若美元兌日圓失守位於133.75的50天移動平均線的話，或會進一步向132.70支持方向發展。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]