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溫傑：神州控股長線前景吸引 可候低吸

【明報專訊】今個星期，我們會為各位戰友分享神州控股（0861）的投資前景。集團共有3個業務分部，包括：大數據產品及方案、軟件及運營服務，以及信創及傳統服務。以毛利計，分別佔32%、28%及40%。

手頭訂單充足 享政策紅利

去年面對疫情衝擊，集團多項業務推進，包括投標及交付均受影響，最終仍取得逆勢增長。期內整體營收為177.5億元（人民幣‧下同），按年穩健增長4%。而集團在手訂單充足，已簽未銷合約達65.58億元，同比增長5%。除稅前溢利5億元，歸屬母公司溢利3.1億元，為業務長期、可持續發展打下堅實基礎。股息方面，集團去年維持三成以上的股息支付率，繼中期息每股2.3港仙後，末期息為4.5港仙。

值得留意的是，去年大數據產品及方案業務的收入及毛利分別上升約26%及38%，預示其為集團未來的增長重點之一。此分部主力包括「智數軟件產品」和「慧業解決方案」兩類服務：

•前者以智數中樞、智數中台和智數孿生三大產品族為核心的「時空全域數據底座」，在原有燕雲DaaS、CIM基礎平台和數據中台1.0等產品包的基礎之上，相繼發布城市知識圖譜平台、低代碼可視平台、物聯網管理平台等全新軟件產品。

•後者指集團攜手各地政府共同提升數字化治理和服務水平，持續推進水務、水利、交通、教育、環保、農業、稅務等多個行業的數字化轉型。

除本身實力外，政策方向更為集團未來發展的有利因素。中共中央、國務院印發的《數字中國建設整體佈局規劃》提出了數字中國整體框架和建設目標：

•2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，數字中國建設取得重要進展。

•2035年，數字化發展水平則要進入世界前列，數字中國建設取得重大成就。

誠如管理層所指，內地龐大的數據資源與蓬勃發展的數據產業，將帶來數字經濟未來幾年井噴式發展，也為集團加速大數據戰略帶來重大機遇。

為把握政策紅利，集團會加速推進大數據科技戰略，構建更為完善的研發和產品體系。例如集團將建立創新的「城市CTO」與「企業CSO」雙輪驅動發展模式，持續賦能城市數字化發展和企業數字化轉型。另一方面，集團也會同時關注境內、境外兩個市場。以境外為例，集團會聚焦香港北都會，並佈局東南亞、東歐、非洲等國家和地區，將已有的成功模式複製在更多地區，實現業務更高質量增長。

近期集團接連簽下長春市算力中心項目和長春智慧水務項目。其中，算力中心項目簽約金額超2億元，集團將依託自身優勢為其提供AI算力硬體等方面的支援；而智慧水務項目的簽約金額亦超5000萬元。考慮到政策方向及集團實力，業務具中長線發展憧憬。已持貨的投資者建議繼續持有；未有貨的朋友，或可伺機趁近期回調吸納作長線部署。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]