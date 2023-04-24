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何啟聰：股價高位整固 中移購14676

標籤：何啟聰

【明報專訊】港股上周五走弱，恒指低開後跌幅擴大，午後曾急挫逾420點，一度失守2萬點關口，收市跌逾320點，接連失守20天、50天及100天線，不過2萬關失而復得。向上觀望重上20,500點機會，支持或下移至參考19,800點水平。

中移動（0941）首季純利按年增長9.5%，上周五曾升近2%至68元以上，及後大市跌幅加劇，中移動收市僅跌不足1%，高位整固，向上或仍以重上70元關口為短期目標。看好或可考慮中移認購證（14676），行使價75元，2023年9月到期，實際槓桿約9.8倍。

阿里巴巴（9988）失守90元關口，低位曾跌近半成，收市跌逾4%，未能重返88元以上，短線觀望重返90元關口的機會。資金進一步向下換馬至貼價證，看好或可考慮阿里認購證（25484），行使價95.05元，2023年9月到期，實際槓桿約4.7倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]