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摩根大通亞洲：走勢將突破 道指購10834

【明報專訊】美國企業最新業績表現參差，加上勞工市場及樓市數據均遜預期，投資者憂慮宏觀經濟及企業盈利前景轉差，美股三大指數本周反覆回軟，美元及避險貨幣日圓上升。道指3月中創今年低位後出現反彈，惟大藍籌業績期後，投資者轉趨審慎，道指於33,600點至34,000點之間窄幅上落，標指則於4100點水平徘徊。市况牛皮下，VIX波動指數一度跌至17%以下，見逾1年新低。彭博綜合過去20年數據，VIX於3月及4月分別錄4.8%及1.9%跌幅，惟踏入5月將回升，並維持至10月。

投資者可趁波幅低企利用窩輪入市，因波幅處於低水平意味投資者買入窩輪時之成本會相對便宜，而且如後市波幅回升，引伸波幅上漲對輪價將有利。看好道指可留意道指購（10834），行使價34,970點，實際槓桿12.7倍；看淡可留意道指沽（10786），行使價30,000點，實際槓桿10.6倍。兩者均為今年9月中到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]