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陳永傑：美5月後將停加息

標籤：陳永傑

【明報專訊】美國3月份通脹持續回落，市場預計5月初聯儲局再加息一次0.25厘，今個加息周期應會結束，將會利好全球股市及樓市等投資市場，有意入市的投資者及置業人士，應該做好心理準備。

美國勞工部公布，3月消費者物價指數（CPI）按月上升0.1%，升幅較2月的0.4%放緩，也略低過市場預期的0.2%。3月CPI按年上升5%，低過2月的6%及市場預期的5.2%，數據為自前年5月以來最低，增速連續9個月放緩。期內核心CPI按月上升0.4%，按年上升5.6%，兩者都符合市場預期，升幅分別較2月的0.5%和5.5%放慢。

有小非農之稱的美國ADP私人職位，3月份公布只增加14.5萬個職位，遠遜預期升21萬個。紐約聯儲銀行報告指出，美國民眾3月表示，獲得信貸的難度達到近10年來最高水平，顯示信貸較一年前更難得到的家庭比例，上升至2014年有調查以來最高水平，受訪者對未來能夠獲得信貸更悲觀，預計一年後更難獲得信貸的家庭比例亦上升。

紐約聯儲銀行3月消費者預期調查又發現，美國家庭預期一年後通脹率是4.7%，較2月時高0.5個百分點，是10月以來預期通脹率首次增長。3年後預期通脹率是2.8%，比較一個月前高0.1個百分點；對5年後通脹率預期是2.5%，較一個月前低0.1個百分點。

美國通脹正在回軟，聯儲局在5月初加息0.25厘之後，有機會是今個加息周期的最後一次加息。市場預期今年底有望減息，筆者相信現在距離年底太遙遠，不宜揣測。但5月的「最後一次」加息，卻是投資市場的一個重要信號，顯示加息周期告一段落。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]