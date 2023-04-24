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廖偉強：樓市下半年料再爆發

標籤：廖偉強

【明報專訊】香港年初實現通關，疫情大幅減退，刺激傳統資金及新香港人資金作為先頭部隊，率先大舉在二手市場置業。有見市場氣氛出現180度逆轉，發展商亦緊隨其後推出全新樓盤應市，銷情反應十分理想，首批推出的單位絕大部分都能夠全數沽清，次輪亦有理想表現，這些現象令樓價由今年初的谷底反彈，短短一季已累積升約8%，表現凌厲。

4月份揭開次季序幕，惟適逢是疫情緩和之後港人的第一個長假期，大家紛紛暫時放下工作及置業計劃，改到外地旅遊，港人在這個長假期累積多達接近300萬人次外遊，相反進入香港的外來人士只有數十萬人次。結果今次香港人的報復式外遊，令香港在這個假期的經濟消費表現薄弱，各行各業的人流顯得十分單薄，生意固然難以興旺。地產代理的行業也是一樣，因為交投十分淡靜，令4月份上半月的生意額表現失色。

不過，筆者對今年樓市的看法仍然感到樂觀，第二季因為假期的因素令市况好淡爭持，但筆者認為隨着假期完結，交投氣氛將會漸漸重返正軌；特別是今年推出的「高才通」計劃，目前已經批核在短時間內能到香港的內地人有接近1萬人，再加上這批人士會帶同受養人一起移居香港，即代表了在未來的數個月內，會有幾萬人進駐香港，對住屋的需求十分龐大。

這批新移港人士，來到香港除了會消費外，更重要的是要找安居之所，無論是買樓也好，租樓也好，對地產代理都是生意機會；加上近年疫情累積下來的資金及購買力亦會逐漸爆發及回流市場，當香港的經濟進一步復常，置業一定是很多港人及新港人的共同目標，所以筆者有信心下半年樓市將會出現另一次量價爆發期。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]