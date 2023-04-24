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布少明：放寬「辣招」助吸人才

標籤：布少明

【明報專訊】近期開價的新盤，銷售策略均以「先量後價」為主，其反應、銷情以至供應量自然不成問題。不過隨着樓價回穩，二手市場則衍生出另一個困境──近來有個別業主對樓市前景充滿信心，開始封盤反價，又或者大幅收窄議價空間，令成交陷入拉鋸，交投步伐遲緩，筍盤亦漸趨短缺，各區二手似乎又隱現「筍盤荒」的迹象，二手市場呈現鞏固。究竟二手「盤荒」難題應該如何紓緩呢？

有關如何紓緩「盤荒」問題，筆者再次「老調重彈」，正如近日業界有聲音呼籲一樣，就是希望政府順應民意，考慮放寬或微調部分樓市辣招，如額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）或撤銷雙倍印花稅（DSD）以提振換樓市場等，因為此舉可減少二手業主放盤的掣肘，對於增加二手盤源供應可謂立竿見影。

一來這可以令不少準買家，更自由地選擇於一手或二手市場入市，疏導一手市場「人流」；二來，二手盤源供應增加，亦可順利地解決「盤荒」問題。

事實上，各項樓市辣招實施已一段長時間，筆者深明政府當初頒布各項辣招的原意，是遏止樓市炒風，但根據稅務局資料，最新SSD首季個案僅錄49宗，而且超低數字已維持不少時日，反映港樓短炒個案其實已近乎絕跡，繼續透過辣招遏止炒風並無太大的必要性和意義。

再者，近期政府正大刀闊斧採取不同「搶人才」計劃吸納各地人才，可是即使他們有意來港，但面對要買樓解決居住的問題時，又有各項「舊」辣招打擊他們置業的意欲，某程度上影響香港「搶人才」的步伐，未免有點自相矛盾之感，因此期望政府可再度就「減辣」議題詳加考慮。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]