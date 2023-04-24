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馬泰陽：一手搶客 二手整固

標籤：馬泰陽

【明報專訊】雖然市場預料美國聯儲局於5月再次加息，不過料加息力度有限，相信美國利率見頂就在眼前，加息周期可能終點在望。倘若美元加息而香港銀行未有跟隨，港美息差將會進一步擴大，加上本港銀行結餘總額減少，本港銀行難免添加加息壓力。

4月上旬受長假期影響，新盤及二手成交略為放慢，不過踏入4月下旬，市場氣氛逐步復常，長假後有多個新盤及新盤餘貨以貼市價，甚至減價出擊，繼續以積極搶攻，新盤推售氣氛熱鬧，而事實上，多家發展商自去年第五波疫情爆發後，已有大半年沒有新盤推售，故是次減價，相信是發展商「先求量、後求價」的銷售策略，因此未來推售的新盤或有一定的提價空間。二手市場方面，早前本港已有大型銀行帶頭降低H按的封頂息，有利買家入市。土地註冊處資料顯示，截至4月18日本港二手住宅註冊錄14733宗，已超去年首4個月的12586宗約17.1%；料今年首4個月錄約16000宗二手住宅註冊，為5年同期次高。若以金額劃分本年至今二手住宅註冊量表現，當中500萬元或以下二手住宅錄5684宗註冊，已超去年首4個月的3297宗約72.4%；逾500萬至1000萬元二手住宅錄7042宗註冊，已超去年首4個月的7018宗約0.3%。

事實上，首季本港樓市受多個的利好消息帶動，包括本港與內地通關、財政預算案調低印花稅措施等，有利買家入市。雖然次季本港的加息壓力微升，難免對有意置業的準買家造成壓力，不過筆者認為，目前市場處於一手搶二手客源的局面，相信二手市場本月將處於儲力整固的階段，待加息接近尾聲的利好消息出現，5月二手市場將靠穩向好。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]