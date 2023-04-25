moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港股失二萬 外資4月反手淨沽A股 人幣曾跌穿6.9關 見本月新低

【明報專訊】中港股市同偏軟，港股昨最多跌341點，恒指連跌兩天失守2萬點關兼創出一個月新低，收報19,959點。科網股繼續下沉，反而公用、電訊基建等防守性行業表現相對較佳。Tesla調升個別車型售價，加上工信部指適時出台汽車消費支持政策，比亞迪（1211）逆市抽高3.6%。大市成交額只有964.4億元，較上周五減少96.81億元。經滬深港股通「北水」淨流入只有約1.95億元，按日減少28.67億元；滬深股通北向交易則現連日走資，4月份以來更錄得淨沽出約18億元人民幣（見圖1）。

明報記者 陳偉燊

投資者入市態度審慎，重磅科網股阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）等表現乏善足陳，股價普遍跌逾1%。根據摩根士丹利最新報告顯示，主流的重磅科網股如騰訊及阿里巴巴，4月份均扭轉今年以來資金淨流入趨勢，轉錄資金淨流出。當中騰訊、阿里及美團（3690）4月至今分別錄得淨流出11.5億、4.8億及4億美元（見表）。有關報告更指出，4月份至今長線基金成為科技股的拋售主力，估計相關基金3月時僅買入6000萬美元，至4月（至21日止）更轉軚沽出30.7億美元科技股份（見另文）。

大市成交減至不足千億

其他股份方面，內需股李寧（2331）及海爾智家（6690）更分別跌3.6%及3%。不過公用股如中電（0002）及煤氣（0003）則同逆市升約0.6%。在Tesla調升個別車型售價的消息支持，電動車股普遍做好，龍頭比亞迪逆市升3.6%；零跑（9863）亦升2.6%。醫藥股亦普遍做好，阿里健康（0241）更成為升幅最大藍籌，全日升4.9%。

北水沽騰訊 單日走資3.5億

在港股表現疲弱同時，內地A股亦見回軟，上證指數及深圳成指分別跌0.8%及1.2%。另「北水」流入港股減少，當中流出騰訊的金額達3.49億元。人幣匯價曾試穿6.9，見4月以來低位（見圖2）。流入A股的滬深股通，扭轉連續5個月淨流入的狀態，最新的4月份數據便顯示，淨流出高達18.1億元人民幣，與此前的1個月，即3月份獲淨流入354.4億元人民幣而大相逕庭。

永裕證券董事總經理謝明光指出，港股較早前回落至20,200點初步支持位未能企穩，加上臨近本周四期指結算，均加大回落的機會，惟昨日低見19,734點後，未見進一步大跌，反映在該低位有支持。投資者觀望企業首季度業績及下周議息消息，昨日轉為追入醫療股、比亞迪及公用股。他相信，在市場預期息口見頂下，股息向來不俗的公用股會再獲追捧。