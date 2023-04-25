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大摩：長線基金4月沽中資科技股料套241億

【明報專訊】摩根士丹利發表報告表示，本月初以來，長線基金多淨賣出中資大型科技股，估計由本月初至今，出貨額高達30.7億美元（約241億港元），遠超於3月份買入6000萬美元的水平，但是未見到主要客戶贖回。至於對冲基金方面，則自3月中升市期間先行獲利。

對冲基金增中概股空倉

該行稱，其所接觸的亞洲/新興市場/中國長線基金，第二季因應包括退休基金及主權基金靜待加息、內地經濟的增長動力等因素有更清晰的答案時，再配置資金投資，流入長線基金的情况放慢。資金於3月已停止流入該等基金，4月至今亦有小量資金流出。不過，該等基金未見主要投資者提出贖回。其引述EPFR數據顯示，長線基金在3月總共買入中國股票2.7億美元，由4月至今沽出30.7億美元。從該等基金初步回應，反映出對內地的增長股、科技股，相對於價值型或周期性股份，維持「中性」看法，另擬從美國預託證券，換馬成內地A股。對於部分大股東出售科網股的舉動，亦持「中性」看法。該等基金尤其對阿里巴巴（9988）及其他科網股潛在重組推動價值釋放感興趣，認為市場對加息快止步的觀點過度樂觀，因此不急於追入增長型及科網股。

對冲基金方面，地區性基金在3月份下半個月短暫入市後，4月份至今維持低的總持倉。因應內地宏觀數據和保守的企業指引，信息存在矛盾，令期間對冲基金經理的交投較淡靜。在總持倉中，大部分為醫護股及醫藥股，其他的增長型及科網股等的持倉見減少。阿里巴巴、百度（9888）、百勝中國（9987）及快手（1024）則出現冚倉。另外，對冲基金開始增加中概股空倉，與此同時亦增加A股持倉。