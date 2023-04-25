大摩：長線基金4月沽中資科技股料套241億

【明報專訊】摩根士丹利發表報告表示，本月初以來，長線基金多淨賣出中資大型科技股，估計由本月初至今，出貨額高達30.7億美元（約241億港元），遠超於3月份買入6000萬美元的水平，但是未見到主要客戶贖回。至於對冲基金方面，則自3月中升市期間先行獲利。