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工信部研谷汽車消費 車股衝上 比亞迪升4%

【明報專訊】中國工信部昨日表示，研究盡快明確今年後汽車購置稅減免政策。副部長辛國斌於上周帶隊到上海車展考察，並召開汽車產業發展座談會。他於會上表示，要研究制定、適時推出穩定和擴大汽車消費的有效政策，推動研究並盡快明確2023年後車購稅減免政策，制定加快充換電建設、公共領域新能源汽車推廣應用等支持政策。

研盡快明確今年後汽車購置稅減免

消息帶動普遍內地汽車股逆市升勢，比亞迪（1211）升3.6％，電動車三強蔚來（9866）、小鵬汽車（9868）、理想汽車（2015）分別升2.5％、1.7％和1.2％。長城汽車（2333）升1.2％，吉利（0175）跌0.4％。 汽車電池供應商科軒動力控股（0476）全日升5.9％，汽車零部件供應商華晨中國（1114）升5.2％。

汽車購置稅減免政策始於2014年，主要適用於電動車、插電式混合動力車、氫燃料電池車。當局為了鼓勵新能源汽車消費，多次延長政策，最新一次限期延至2023年年底。而辛國斌早於本月初曾表示，當局將及早研究新能源汽車購置稅減免等接續政策，並將組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點。

辛國斌在上海車展稱，要加大力度、更高水準推動新能源汽車產業發展，完善政策體系。他又強調，要做好汽車產業穩定運行，轉型升級，下一步繼續做好穩增長工作，加強頂層設計，建立新能源汽車產業發展協調機制，統籌推進產業發展全域性工作。

除購車稅減免政策，內地以往都有針對新能源汽車的補貼政策，惟相關政策已於去年完結，令這項長達13年補貼政策暫告退場。