網易滬入稟促暴雪退還3億欠款

涉《魔獸世界》等已停服遊戲

此外，是次訴訟亦涉及《魔獸世界》等國服代理遊戲相關協議中，包含多個傾向暴雪單方面權益的不平等條款，網易認為相關條款的合法性、可執行性存在巨大爭議。

據了解，網易起訴暴雪的首要原因是暴雪拒絕承擔國服玩家退款義務，亦拒絕向網易支付國服退款相關的預付提成費用，涉及金額近億元人民幣。網易昨收市報143.8元，升1.2%。

網易與暴雪娛樂的爭議始於去年11月，當時暴雪宣布未能與網易就延長中國遊戲發行協議達成共識，引起無數玩家及市場關注。網易曾回應經長時間談判後，仍無法就部分合作的關鍵性條款與暴雪達成共識，《魔獸世界》、《爐石戰記》、《暗黑破壞神》等多款暴雪遊戲的內地伺服器最終於1月24日停服。

報道提到，網易為保障玩家權益，已先行全額支付超過112萬名玩家相關退款申請。此外，暴雪與網易簽訂大量「霸王條款」，包括要求網易提前支付數款遊戲的巨額保證金，暴雪就在相關遊戲未開發的情况，未有退還相關保證金。