moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

青島啤首季多賺29% 銷量利潤創新高

【明報專訊】青島啤酒（0168）公布截至今年3月底止首季業績，純利按年增長28.86%至14.51億元（人民幣，下同），每股盈利1.071元，期內因銷量增加及產品結構改善，令扣除非經常性損益後純利按年升32.07%至13.49億元。

青啤表示，期內積極抓住機遇，令首季產品銷量、收入、利潤均錄得全面增長且創出歷史新高，集團昨日績前收市報81.15港元，跌1.34%。

集團期內營業收入共錄得107.06億元，按年升16.27%，受惠於銷量增加及產品結構改善，令銷售商品、提供勞務收到現金按年大增，令首季經營活動產生的現金流量淨額按年升94.29%至18.14億元。

續推進產品結構升級

青啤今年首季產品銷量共錄得236.3萬千升，按年增加11.02%；其中主品牌青島啤酒產品銷量為140.1萬千升，按年升7.45%；中高端以上產品銷量亦按年升11.55%至98.4萬千升。

集團表示，期內成功把握內地啤酒市場復蘇以及國家全面促進消費，加快消費升級的有利機遇，推進企業創新驅動和數字化轉型發展，充分發揮青島啤酒的品牌和品質優勢，積極開拓市場。此外，集團持續推進改善品牌和產品結構升級，同時積極開源節流、控本降費、提質增效，以達至全面增長。