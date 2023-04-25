呂宇健:晤匯控機構投資者爭支持 對投票顧問未會面即反對議案感失望

明報記者 歐陽偉昉

呂宇健表示，他們經顧問公司的協助，正式邀約與投票顧問和主要股東會談，期望投票顧問不單只基於股東會文件的理據作出投票建議。上周Glass Lewis作出報告後，呂宇健稱已去信提供不同意其建議的理據，該行亦將附帶其理據的報告發送予客戶。

證券專業總會：不會干擾投資者自主活動

提出議案後，呂宇健早前曾表示會約見匯控首二十大股東。他指除了已表態贊成議案的中國平安（2318），亦已約得6至7個機構投資者會面，包括一間資產管理規模5400億美元的機構，雖然會面時該行沒有透露會否贊成，但他稱對方明白發起決議的動機。近日呂宇健在多區擺設街站，他指已聯絡得數千名散戶，教導他們如何投票，認為散戶投票率較高，會有較高機會通過決議。

若然今次決議案被否決，呂宇健指未有下一步行動計劃，未來也可在下次股東會就其他議題發起決議，「視乎匯控表現，如股價升回100元，我都唔會搞佢啦」。至於今次行動的花費，他則表示並不是太多，又稱目前持有逾億元的匯控股票，並一直增持匯控，看好若股息決議獲得通過，將帶動其持貨上升。

此外，香港證券及期貨專業總會昨日發表聲明，指收到區議員聯繫，希望就某上市公司股東會的股東呈請決議案，呼籲會員協助小股東投贊成票。不過該會作為業界工會，不會參與任何干擾投資者自主活動，以免影響市場公平競爭原則，投資者應自主作出投票決定。

方國珊：只籲助小股東投票

過去積極參與爭取匯控派息和分拆亞洲業務的西貢區議員方國珊，向本報澄清只是透過業界組織呼籲會員協助匯控小股東安排投票，並非一定要投贊成票。因為大部分投資者透過銀行或證券行買賣股票，不少散戶特別是長者，並不熟悉有關網上授權投票程序，方國珊認為，此舉並非左右小股東投票意向，不會影響市場公平競爭。她又曾聯繫證券及期貨專業總會，及證券學會、立法會金融服務界前議員張華峰等，呼籲業界協助小股東投票。