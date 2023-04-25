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攜程：今年來港航班預訂量飈57倍

【明報專訊】香港通關後訪港旅客不斷上升，據攜程集團（9961）旗下Trip.com及Ctrip（攜程旅行）兩個平台的最新數據，隨着人手及旅遊設施慢慢恢復正常，近月香港入境旅遊已大幅回升。Trip.com數據顯示，由今年初到4月10日前往香港的全球航班預訂量按年大增57.2倍，其中來自新加坡及泰國的航班預訂量更分別增加330倍及279倍。

來自星泰預訂量增330倍及279倍

今年第二季從歐洲（英國、法國、意大利、西班牙和德國）預訂於3月15日至6月30日抵達香港的航班量按年大增13.6倍，當中最受歡迎的航線是英國到香港，其次是德國到香港和法國到香港。

五一黄金周內地來港機票預訂增15倍

此外，內地與香港通關後，香港成為內地旅客五大熱門旅遊目的地之一。攜程數據顯示，今年1月至4月10日由內地到香港的航班預訂量按年增長8.8倍，前五大客源城市分別是杭州、北京、成都、上海和南京，香港酒店預訂量亦在期內按年增長1.37倍。至於五一黄金周，Ctrip數據顯示，4月29日至5月5日期間，內地至香港的機票預訂量按年增長15.2倍，前五大客源城市分別是南京、成都、北京、上海、杭州；同期酒店預訂量較一周前增長52.23%。

集團又表示，兩個平台數據顯示，疫情前後香港著名景點及主題樂園包括昂坪360纜車、香港迪士尼樂園、香港海洋公園、太平山頂及纜車仍最受內地遊客歡迎，相關景點的門票在今年首季及2019年同期均是頭十位熱賣產品。

至於2021年底開幕的M+博物館及去年中開幕的香港故宮文化博物館，同樣是今年首季度頭十位熱賣產品，反映新景點對久未出行的旅客而言相當吸引。