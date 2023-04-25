恒汽旗下地產養生谷項目 2元人幣售恒大

恒汽將集中經營新能源汽車業務

今次恒大汽車擬脫手的地產及養生谷業務，涉及的眾多項目，在今年2月28日估值約601.54億元，但是該等項目所屬的項目公司薈保及Flaming Ace，卻在2022年底止出現負資產247.89億元。由於中國恒大所定交易條款，要求在項目公司出現資產淨值時，才選擇向恒大汽車以全部現金及實物結合支付補回差價或補水。現時項目公司處於負資產，換言之中國恒大除支付2元之外，便不用支付分文。

項目去年底負資產248億元人幣

在會計上，由於恒大汽車出售了處於負資產狀態的兩間地產及養生谷項目公司，因此解除承擔該等重負債的項目之責任，帳面上會因此錄得247.89億元的收益。恒大汽車除了收取2元的名義代價之外，並不會錄得其他現金收益。恒大汽車並指，若在去槓桿的過程中，仍向養生谷及地產項目投入資源，並不符合其去槓桿化的整體戰略。因此透過減持項目，並集中經營新能源車業務，透過有關業務實現增長，並且變現餘下地產項目帶來的股東價值。

集團更透露，正積極尋求外部潛在投資者，以獲得可能的合作機會，但是截至公布通告為止，未與任何潛在投資者簽訂最終協議。中國恒大及恒大汽車繼續停牌。