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萬達商管上市期限傳延至11月底

【明報專訊】前首富萬達集團創辦人王健林旗下的萬達商管再戰港股IPO一直未有進展，據Debtwire日前報道，倘若萬達商管未能在5月8日前完成在香港的IPO上市，萬達集團3筆共計13億美元（約101.4億港元）的離岸貸款的貸方可以要求提前全額償還，萬達正與這批債權人談判，向所有參貸行發出豁免同意申請。

近日亦有內媒分別引述投資者及消息人士指出，萬達已成功與債權人達成協議，將IPO截止日期延長至11月30日，因此短期內不會引發還款風險。

內媒：一直未獲赴港上市批准

同時，報道又引述知情人士表示，指萬達商管一直未拿到內地證監會對其赴港上市的批准，其上市進展推動不順利的影響下，萬達面臨的還債壓力不小。而首當其衝的是當年為上市簽下的對賭協議，若萬達商管不能在今年底前成功上市，萬達需要對上市前投資人支付約300億元的股權回購款。

據萬達商管2021年披露的招股書顯示，若投資者持有的股份未能在2023年12月底前轉換為上市股份，可要求控股股東大連萬達回購尚未轉換的全部或部分股份。這些對賭協議亦引起監管當局注意，在今年3月份萬達商管申請發行60億債券時，證監會便問詢了有關對賭協議，要求其說明對萬達商管短債償債能力的影響，以及近年籌資活動現金流量淨額持續大額為負的原因及合理性。