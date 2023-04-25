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瑞信首季走資5400億 仍未止血 AT1債「清零」帶挈 虧轉盈1097億

【明報專訊】瑞信（瑞士：CSGN；美：CS）首季業績扭虧為盈，股東應佔溢利124.32億瑞郎（1096.5億港元），去年同期虧損2.73億瑞郎；瑞銀（瑞士：UBSG；美：UBS）3月中公布以30億瑞郎收購瑞信後，按瑞士金融市場監督管理局（FINMA）要求，瑞信將面值150億瑞郎的額外一級資本債券（AT1）減值至零，提供了稅前利潤127.64億瑞郎，若撇除有關因素，實際虧損13.16億瑞郎（116.1億港元）。期內，資產淨流出612億瑞郎（5400億港元），相當於去年第四季資產管理規模（AUM）的5%。

瑞信表示，去年第四季已損失約1100億瑞郎的客戶資產，與瑞銀合併前，出現大量提取現金存款，或定期存款到期後不再續存的情况，令季內客戶存款減少670億瑞郎（5911億港元）。瑞信續指，雖然情况已稍為緩和，但至今仍未有逆轉迹象。

瑞銀舵手：合併困難 或需時4年

截至3月底，瑞信資產管理規模縮減410億瑞郎至1.3萬億瑞郎，其中財富管理業務方面，資產淨流走471億瑞郎，相當於去年第四季AUM約9%；其中，旗下在瑞士的銀行資產淨流出69億瑞郎，相當於去年第四季AUM約1%；瑞士的資產管理業務方面，資產淨流出116億瑞郎，相當於去年第四季AUM約3%。資金外流的規模反映了瑞銀在整合瑞信之後，仍面臨一定風險，瑞銀董事長Colm Kelleher形容，這次合併比2008年危機期間收購多間銀行更困難，表示可能需要長達四年的時間。

向瑞士當局曾借近萬億 歸還逾半

瑞信的核心一級資本比率 （CET1） 由去年第四季的14.1%，升約6個百分點至20.3%，主要由AT1債券全額撇帳所推動。瑞信於去年10月開始重組，包括裁員多達9000人，以尋求恢復盈利。資產流出及人才流失的情况持續，引起人們對瑞銀繼承的業務狀况的質疑。為了減少人才流失，瑞銀財富主管Iqbal Khan與他的瑞信同行向主要員工表示，將提供激勵和保留方案。

瑞信首季在瑞士當局的淨借款共1080億瑞郎（9529億港元），已歸還600億瑞郎，本月將再歸還100億瑞郎，仍需還款380億瑞郎。瑞銀及瑞信昨晚在瑞士股價皆升約2%，分別報20.6瑞郎及0.9瑞郎。

（綜合報道）

[國際金融]