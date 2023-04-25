moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

「迷因股」BBBY 資不抵債申破產

【明報專訊】散戶「迷因股」之一的美國家居用品商Bed Bath & Beyond（美：BBBY）宣布申請破產，並計劃於6月底關閉全部360間門市及120間Buybuy Baby零售店。公司已獲得貸款機構Sixth Street Partners提供2.4億美元融資，以支持公司清算過程中維持運營。與此同時，公司亦尋求潛在買家將部分或全部資產出售。公司稱，若成功出售，將不會關閉任何門店。

Bed Bath & Beyond上周五（21日）收報0.294美元，昨晚開市初段大跌35%至0.195美元。公司去年曾被受散戶追捧成為「迷因股」，惟隨銷售額大幅蒸發，其股價跌至1美元以下。公司面對多年來的虧損和轉型計劃失敗，造成龐大資金缺口。其破產申請中顯示，公司債務達52億美元，其資產僅44億美元。

曾設千間門市 電商零售落後

去年底，公司曾警告可能面臨破產，並需要3.75億美元的貸款才可渡過危機。今年2月與一家對冲基金達成10億美元的融資協議，但交易最終取消，後於本月再試圖從其他投資者籌集3億美元。事實上，公司宣布可能需要申請破產後未夠半個月，再宣布關閉近130間門市。今年1月亦同時披露部分貸款違約。

Bed Bath & Beyond曾開設逾1000間門市，銷售額達78億美元。惟隨電商興起，如亞馬遜（美：AMZN）等網購平台當道，Bed Bath & Beyond未有及時改革，在電商零售方面大大落後，令銷售錄得持續虧損。

目前Bed Bath & Beyond旗下門市仍然營業，並繼續為客戶提供服務，其促銷將於周三（26日）開始。公司稱，將履行對客戶、員工和供應商的承諾。

（綜合報道）

[國際金融]