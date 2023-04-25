「迷因股」BBBY 資不抵債申破產

Bed Bath & Beyond上周五（21日）收報0.294美元，昨晚開市初段大跌35%至0.195美元。公司去年曾被受散戶追捧成為「迷因股」，惟隨銷售額大幅蒸發，其股價跌至1美元以下。公司面對多年來的虧損和轉型計劃失敗，造成龐大資金缺口。其破產申請中顯示，公司債務達52億美元，其資產僅44億美元。

曾設千間門市 電商零售落後

去年底，公司曾警告可能面臨破產，並需要3.75億美元的貸款才可渡過危機。今年2月與一家對冲基金達成10億美元的融資協議，但交易最終取消，後於本月再試圖從其他投資者籌集3億美元。事實上，公司宣布可能需要申請破產後未夠半個月，再宣布關閉近130間門市。今年1月亦同時披露部分貸款違約。

Bed Bath & Beyond曾開設逾1000間門市，銷售額達78億美元。惟隨電商興起，如亞馬遜（美：AMZN）等網購平台當道，Bed Bath & Beyond未有及時改革，在電商零售方面大大落後，令銷售錄得持續虧損。

目前Bed Bath & Beyond旗下門市仍然營業，並繼續為客戶提供服務，其促銷將於周三（26日）開始。公司稱，將履行對客戶、員工和供應商的承諾。

（綜合報道）

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