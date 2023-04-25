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迪士尼本周啟動次輪裁員 夏季前削7000人

【明報專訊】迪士尼（美：DIS）昨天公布計劃在夏天之前繼續裁員，以達至裁減7000員工的目標。該公司指本周一至四會進行第二輪裁員，裁退以千計的員工，包括娛樂、主題公園、體驗及產品部門，但沒計劃裁減主題公園及渡假酒店的前線時薪員工。

該公司指在首兩輪裁員中會裁退4000名員工，在夏天之前再進行第三輪，屆時會達到裁7000人的目標。近期回巢的迪士尼行政總裁Robert Iger在2月曾表示，公司擬透過裁員削減55億美元開支。迪士尼正面對巨大壓力令其串流業務Disney+扭虧為盈。迪士尼昨晚初段股價沒升跌，報99.57美元。

另外，可口可樂（美：KO）公布首季業績，全球營業額增5%至109.8億美元，較市場預期的108億美元高，主要是因為售價及銷售量皆上升。全球銷量增3%，扭轉上一季的跌勢，當時銷量下跌其中一個原因是中國因疫情封城。

在發達國家如澳洲、西歐及墨西哥的外出銷售特別理想，表現較印度及中國等發展中國家好。可口可樂經營利潤率由去年同期的32.5%縮窄至30.7%，主要是因為非經常性項目及外匯兌換波動所影響。可口可樂昨晚初段股價升0.55%，報64.41美元。

對冲基金持國債空倉新高

美股昨晚變動不大，三大指數升跌小於0.2%。10年期及2年期國債孳息皆回落，分別跌回3.51厘及4.13厘。

紐約期油昨晚回升0.6%，每桶報78.34美元。

據商品期貨交易委員會（CFTC）的數據，對冲基金截至4月18日持有10年期國債淨空倉達129萬張合約，創歷來新高，亦連續5周上升。這顯示對冲基金認為聯儲局為了對抗通脹，至少不會急於減息。

（綜合報道）

[國際金融]