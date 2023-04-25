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劉宇亮：港股悶局料延至5月初

【明報專訊】港股在上周高開低收，雖然維持本月相對窄幅的區間，但股份走勢明顯轉弱。尤其是科技股，恒生科技指數上周跌4.7%，明顯跑輸恒指所回落的1.8%。至昨日大市仍未見起色，失守20,000點。

儘管第一季和3月份中國GDP和經濟數據好於預期 ，但股市以星期計卻見自3月初以來的最大幅度。MSCI中國指數、恒生國企指數和恒生指數亦分別下跌2.4%、2.2%和1.8%。

國家統計局公布的數據顯示，2023年第一季中國GDP按年增長4.5%，與去年第四季的2.9%相比增速明顯加快，而且也高於4%的市場預期。內地消費成為推動經濟增長復蘇的主要動力，為GDP增速貢獻了約66.6%。3月社會消費品零售總額按年大幅增長10.6%，亦超出市場預期。

4月下旬，內地召開政治局會議將分析研究經濟形勢和經濟工作，基於對經濟數據的理解，相信中央會對上一年的工作會議政策作階段性調整，同時有可能有新政策推出，此等後續政策對市場有一定引導作用。

主動型基金本季籌資活動料放緩

美國方面，3月PMI重回擴張區間，表明美國經濟的韌性；核心CPI在3月份增長了0.38%，仍然很強，加強了5月初FOMC會議上美聯儲再度加息0.25厘的預期。

由於投資者正在等待有關各種宏觀前景的更多明確信息，例如美聯儲加息的指引、美國債務上限、中國經濟增長走勢等，有大行報告指出，主動型基金第二季的籌資活動放緩，相信大市悶局會維持到5月初才會有起色。

Arte Capital Management助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]