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科網累恒指連跌3日 失守牛熊線 中美關係續困擾 觀望政治局會議

標籤：經濟

【明報專訊】中美關係緊張繼續困擾中港股市表現。恒指周一失守二萬關後，昨日再插逾300點，連續3個交易日報跌，合共已瀉逾700點，更跌穿俗稱「牛熊分界線」的250天線。科網股續領軍推跌大市，醫藥股成重災區，市場暫缺乏賣點，投資者靜候本月中央政治局會議對經濟取態。有證券界人士認為，市場趁內地經濟數據轉好而沽科網股，拖低港股，預料大市短期反覆試底。

明報記者 鄭智文

另外，外電昨晚報道騰訊大股東Prosus於上周減持了78.96萬股騰訊，若以上周五收市價計涉及套現2.76億元，持股量降至25.99%。

恒指昨日低開逾50點，午後跌幅擴大，最多曾插432點，低見19,527點，尾段跌幅收窄，全日仍跌342點或1.7%，收報19,617點，總計近三日共跌779點。交投稍趨活躍，重返千億水平，達1066.6億元。恒指繼續在二萬關下徘徊，昨日北水南下合計淨流入21.09億元，較上日增加近10倍，連續第3日流入。

騰訊大股東上周再減持套2.76億

科網股全線跌，美團（3690）、京東（9618）插逾4%，小米（1810）、阿里巴巴（9988）均挫逾3%，騰訊（0700）跌近2%。科技指數六連跌，昨日跌3.5%至3824點。醫藥股成重災區，藥明生物（2269）插逾7%，成表現最差藍籌，石藥（1093）瀉5.6%，中國生物製藥（1177）挫近半成。中石油（0857）升逾2%，成昨日藍籌王，保險股逆市升，中人壽（2628）升逾1%，友邦（1299）微升0.4%。

外資撤離A股 南水淨流出49億

外管局副局長王春英上周推銷A股，惟滬指、深指均錄五連跌，分別累跌3.8%與6%；單計昨日，滬指、深指分別跌0.3%與1.5%。人民幣回軟，每美元兌人民幣升2點子（10000點子等於1元），達6.9算；內地10年期國債孳息率回升1.5點子（100點子等於1厘）至約2.835厘，仍徘徊於5個月低位，中美名義息差呈收窄趨勢。外資暫時撤離內地股市，滬深股通「南水北上」昨合計淨流出49.17億元人民幣，已連續第3日流出，並較上日增加28.5%。

中央政治局4月份會議一般研究內地首季經濟，市場觀望中央會否將「三重壓力」口徑改為「三重轉好」，及推出國策提振消費。瑞銀表示，看好內地股份，料消費、科網、交通等板塊將受惠於復常，增長可達高雙位數。

第一上海首席策略師葉尚志認為，市場趁內地首季經濟數據好而回吐，當中科網股帶頭拖跌A股與港股，料港股繼續試底。時富金融優越投資服務部顧問黎永良則指，中美關係緊張，加上市場憂慮本地銀行加息，故採觀望態度，買盤減少，使沽盤相形突出，拖低大市，料港股短期反覆向下。