moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

多家內銀淨息差跌穿1.8厘警戒線

【明報專訊】內地自去年多次調低貸款市場報價利率（LPR），以刺激經濟及扶助內房融資。內地市場利率一直處於低水平，令銀行淨息差大幅收窄。據報在內地25家已披露2022年年報的上市銀行中，有7家淨息差低於1.8厘的「警戒線」，料此為近期中小銀行密集下調存款利率以穩定淨息差的原因之一。

路透日前亦報道，內地本月敦促銀行進一步降低存款利率，以紓緩銀行經營壓力。

內銀股昨日普遍跑贏大市，當中中國銀行（3988）自4月至今升幅達4.3%，遠較大市表現為好。《證券時報》昨日引述業內人士報道，多家內地銀行的淨息差低於1.8厘，根據市場利率定價自律機制日前發布的《合格審慎評估實施辦法》，淨息差的評分「警戒線」為1.8厘，低於1.8厘將被扣分。業內人士認為，今年首季部分商業銀行淨息差指標可能會持續下行，不過全年有望保持穩定。

據銀保監會披露，去年商業銀行整體淨息差為1.91厘，按年下降了17點子，是自2010年以來淨息差首次跌破2厘，而且去年4個季度淨息差逐季下行。當中，城商和農商銀行去年淨息差跌幅逾20點子，下跌幅度更高於國有及上市銀行。

上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，去年信貸需求不足令貸款重新定價、實體經濟需求持續走弱等，令去年淨息差明顯下降。加上受累於房地產爆煲，相關行業的貸款及按揭貸款利息收入增加不良貸款比例，並為淨息差帶來壓力。中信證券首席經濟學家明明認為，由於部分銀行下調存款利率，降低負債成本，隨着融資需求復蘇，貸款利率下降空間有限，預計全年淨息差維持穩定。