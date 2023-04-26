港首季出口按季微增 外需回穩 分析：內地復常歐美審慎 全年出口跌5%至10%

明報記者 陳麗歡

政府發言人表示，展望未來，先進經濟體的增長減慢，續令香港的出口表現受壓，但內地經濟復蘇加快，加上香港與內地之間的跨境陸路貨運限制撤銷，可緩減部分壓力。

月內，商品整體出口貨值達3672億元，當中輸往亞洲市場的出口表現參差。出口至內地的貨值繼續下跌，按年跌9.8%，出口至印度貨值按年升4.3%，出口至台灣貨值按年升6.4%，出口至越南貨值按年跌0.9%。另外，美國及歐盟的出口回復增長，出口至美國的貨值按年升13.8%，終止過去9連跌走勢；出口至英國按年升15%，出口至德國跌6.7%。

出口至美貨值按年升14% 終止9連跌

主要貨品類別方面，「電動機械、儀器和用具及零件」出口貨值跌8.9%，「辦公室機器和自動資料處理儀器」跌10.3%。另一方面，「通訊、錄音及音響設備和儀器」升11.8%。「動力發動機械及設備」升79.8%。

首季出口亞洲目的地跌幅顯著

首季商品出口貨值達9435億元，以出口至亞洲目的地貨值跌幅較為顯著，出口至日本跌29.1%，新加坡跌25.1%，中國內地跌23.8%和台灣跌19.7%。大新銀行分析師表示，隨着內地經濟活動逐步復常，預料內地需求或有所改善。分析師又指出，聯儲局等主要央行緊縮貨幣政策有望接近尾聲，不過利率或維持限制性水平一段時間，或繼續抑制外部實質需求；此外，歐美銀行業事件或會令企業需求趨向審慎，估計全年整體出口跌幅介於5%至10%。