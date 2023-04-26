五一料日吸逾7萬客 瑞信：賭收達7.5億

澳門旅遊局：上周酒店預訂率逾六成

澳門旅遊局長文綺華接受澳門媒體訪問時表示，現時訪澳旅客日均已逾6萬人次，到上周酒店預訂率已超過六成，她期望五一期間，訪澳旅客日均數目可以超過7萬人，酒店入住率可以高企在八、九成水平。

另瑞信發表研究報告指出，預料澳門在五一期間，日均賭收可以高達7.5億澳門元。瑞信在接觸博企的財務人員更了解到，中場業務要有1.2至1.3倍，業界的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）才能夠恢復至2019年疫情前的水平。瑞銀的報告則指出，在其統計的28間酒店中，有14間已經預訂爆滿，房價亦高企在日均5600元水平，高過農曆新年檔期，料五一期間對澳門市場的產品需求強勁。

永利酒店可全面營運

此外，陳志玲指出，永利旗下酒店自1月以後入住率非常穩定，隨着整個市場持續恢復，酒店入住率便會愈來愈高。另因為在疫情期間，永利保住員工，因此疫情過後一開放，酒店可以完全進入營運狀態。她亦預料，拓展國際客源一定需要一段時間，但是隨着澳門機場航班增多，加上國際旅客可經港珠澳大橋入境，因此交通便利對拓展國際市場有利。永利的股價昨日跌3.1%，低見8.23元，其他博企亦見下跌。