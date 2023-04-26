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美國需求減 萬洲上季純利瀉56%

【明報專訊】豬肉股萬洲（0288）公布截至今年3月底的首季業績，純利按年下跌55.95%至1.74億美元，符合早前盈警之提示。經生物公允價值調整後為1.94億美元，按年亦跌66.49%。集團每股基本盈利為1.36美分，經生物公允價值調整後的每股盈利為1.51美分（見表）。

集團昨日績前收市報4.45元，跌2.2%。集團表示，由於期內在中國供應持續增加生豬價格為每公斤15.7元人民幣，較去年同期上升12%；美國因需求疲軟，期內生豬價格及豬肉價值分別下跌16%至每公斤1.27美元及18.1%至每公斤1.82美元。

萬洲今年首季收入為67.43億美元，按年升2.87%；肉製品銷量按年下跌0.97%至82萬公噸，當中內地銷量按年上升3.1%，主要受惠於部分渠道的銷量由疫情防控措施中復蘇，惟美國因需求減弱而令銷量下降6.1%；歐洲銷量增加3.8%主要是由於內部增長和補強收購所致。集團表示，期內肉製品收入減少3.5%，主要是受美國消費下行的影響，以及較低的商品豬價值所致。

歐美能源價格高 料影響生產成本

豬肉業務方面，今年首季豬肉銷量下降1.16%至102.1萬公噸，期內美國業務遭遇市場逆景，豬肉價值與生豬成本差異大幅下跌，因而錄得經營虧損1.7億美元。

集團又稱，美國及歐洲的商品及能源價格高昂，將影響今年部分時間的生產成本，加上宏觀經濟的不利條件削弱消費者信心，打擊美國需求，預期短期財務表現將受壓，將繼續嚴格推行產品結構調整、價格管理和成本控制。