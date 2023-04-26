瑞信走資影響 瑞銀首季獲3276億資金流入

瑞銀又透露，其資產管理業務吸引了140億美元的新資金。這意味第一季流入的資金達到420億美元（約3276億港元）。相比下，瑞信第一季流出約690億美元（約5382億港元）的資金。

瑞銀料5月完成購瑞信

剛回巢重掌瑞銀帥印的行政總裁安思傑（Sergio Ermotti）表示，即使面對重大的不確定性，瑞銀在全球財富管理及資產管理領域的強勁資金流入，反映客戶對瑞銀的持續信任。瑞銀預期，對瑞信的收購在5月完成。

分析指出，瑞銀是瑞信受困的主要受益者。瑞銀第四季已從富裕客戶手上增加了233億美元的淨收費資產。此外，瑞銀以約30億瑞郎（約264億港元）的價格，收購3月帳面價值為540億瑞郎（約4754億港元）的瑞信，為瑞銀的潛在損失提供重大保障。不過瑞銀同時公布了逾3年來最疲弱的季度利潤。

為應付金融海嘯前出售按揭抵押證券的相關訴訟，瑞銀第一季撥備6.65億美元，導致淨利潤按年大跌52%至接近10.4億美元。瑞銀警告，地緣政治緊張形勢及銀行業近期的流動性擔憂，正抑制客戶活動，並可能影響未來幾個月的新資金。

（綜合報道）

[國際金融]