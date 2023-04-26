moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

瑞信走資影響 瑞銀首季獲3276億資金流入

【明報專訊】瑞信（瑞士：CSGN；美：CS）陷入困境，促使客戶將資金轉投瑞銀（瑞士：UBSG；美UBS）。在瑞士政府促成瑞銀收購瑞信前，瑞銀已獲大量資金湧入。瑞銀第一季從富裕客戶獲得280億美元的新資金，當中70億美元是在瑞銀宣布收購瑞信後的10天內流入，超出分析師對主要資金流入的估計。

瑞銀又透露，其資產管理業務吸引了140億美元的新資金。這意味第一季流入的資金達到420億美元（約3276億港元）。相比下，瑞信第一季流出約690億美元（約5382億港元）的資金。

瑞銀料5月完成購瑞信

剛回巢重掌瑞銀帥印的行政總裁安思傑（Sergio Ermotti）表示，即使面對重大的不確定性，瑞銀在全球財富管理及資產管理領域的強勁資金流入，反映客戶對瑞銀的持續信任。瑞銀預期，對瑞信的收購在5月完成。

分析指出，瑞銀是瑞信受困的主要受益者。瑞銀第四季已從富裕客戶手上增加了233億美元的淨收費資產。此外，瑞銀以約30億瑞郎（約264億港元）的價格，收購3月帳面價值為540億瑞郎（約4754億港元）的瑞信，為瑞銀的潛在損失提供重大保障。不過瑞銀同時公布了逾3年來最疲弱的季度利潤。

為應付金融海嘯前出售按揭抵押證券的相關訴訟，瑞銀第一季撥備6.65億美元，導致淨利潤按年大跌52%至接近10.4億美元。瑞銀警告，地緣政治緊張形勢及銀行業近期的流動性擔憂，正抑制客戶活動，並可能影響未來幾個月的新資金。

（綜合報道）

[國際金融]