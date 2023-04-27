Instagram營銷即用小撇步

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Hashtag使用前先研究

想用Hashtag帶來流量，不是邊寫文邊想Hashtag，應該先研究一下，在搜尋一欄找找看。不是越多人用就越好。建議使用10K - 1M的Hashtag，可以有機會有流量又不至太過多Post而給洗走。說實話，不能像以前那麼期望Hashtag帶來大效果，也不要再使用像#like4like和#hkshop這樣的「垃圾」Hashtag。好的Hashtag會有機會在Search，Hashtag頁面和Follow Hashtag的用戶頁面上出現，所以品牌有策略地設計常用品牌Hashtag是可以帶來果效的。

合作Post標籤雙曝光

Instagram的合作工具可以與另一個企業或創作者合作製作內容，當發文標籤另一創作者時，Post會自動顯示在兩個IG帳號有效地增加觸及率。如果是品牌商業合作創作內容就可應該使用品牌內容工具標籤付費合作，相信品牌應用不陌生，但媒體和創作人的協作可以多加利用。而粉絲們的用戶內容（UGC）要Repost就不用多說罷，Repost Story多利用貼圖增加互動，可以把粉絲們的Followers也帶到品牌帳號。

Instagram事Instagram了

很多品牌和朋友都習慣用第三方應用程式，例如Photoshop或P圖，因為習慣和有更多的功能。以獲得更好的性能和更多的效果。然而，如果要在圖上加字不妨將這一步交給Instagram。Instagram加文字後仍可以被搜索。所以再好的Story和Reel都記得在圖上和標題使用相關的關鍵字。

Instagram粉絲有價

經營品牌Instagram不是一件容易的事情，每一個真粉絲需要時間和資源建立，品牌管理層得認清這一點。但是千萬不要買假粉絲。除了違反了Instagram社群守則，假粉不會參與互動，長遠只會降低Instagram對品牌帳號的質素的評價。Instagram營銷小撇步是有的，但認真營運還是沒有太快的捷徑。

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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