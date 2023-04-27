大灣區GBA專題：中國醫療卡傍身 直接入院免按金

明報記者 劉敬華

對於頻繁往來大灣區內地城市工作的港人，目前市場上的旅遊保險、醫療保險及中國醫療卡，均可提供不同程度的內地醫療保障，當中中國醫療卡可說是經常穿梭大灣區城市不可或缺的裝備。鑑於內地醫院一般會先向入院人士收取保證金或按金，一旦不幸於內地遇上意外受傷，即使並非重傷，也要花上一定時間及精神支付按金，若因一時現金不足，而暫不得其門而入，可能會加重傷勢，又或錯失治療的最佳時機。中國醫療卡便是針對此類情况的保障產品，持卡人只需於內地指定醫院出示醫療卡便毋須繳付按金，即時獲得內地醫院提供入院治療服務，猶如危急受傷時的護身符。

留意醫療卡覆蓋範圍

持有中國醫療卡可直接入院，是基於該卡可代持卡人向指定內地醫院支付按金，若入住並非醫療卡指定的內地醫院，部分中國醫療卡亦可代墊入院按金，有些醫療卡更可提供出院免找數服務。選擇此類產品時，不要只着眼於指定內地醫院數目，還應留意有關醫療卡所提供的醫療網絡是否覆蓋自己北上工作的區域，同時經常到訪的大灣區內地城市工作場地附近又是否有相關醫療卡指定的醫院。若需入住非指定內地醫院，該醫療卡是否需要於入院前先向保險公司申請，還要了解醫療卡可墊支的入院按金上限，如「上海商業銀行中國醫療保證卡」標準計劃每宗傷病的代付入院保證金上限為4萬元。

保障區域方面，目前市場上的中國醫療卡提供保障區域主要可分為覆蓋全國及僅覆蓋廣東省，而近年亦有部分產品針對大灣區而設，如中國交銀保險「中國意外急救醫療保險—大灣區任我行」，該計劃的保障可覆蓋大灣區的內地城市及澳門。一般而言，保障範圍較細保費自然會較低，以中國交銀保險「中國意外急救醫療保險」為例，該保險提供的全年計劃A保障地區範圍包括全中國（不包括香港及澳門），全年計劃B保障地區只限廣東省，兩者的醫療保障額相同，計劃A的一年保費為600元，計劃B的一年保費為350元。

不同工種保費或不同

另要留意醫療保障項目，經常往返中港兩地，舟車勞頓，容易患病，要留意部分中國醫療卡只保障意外受傷入院，並不保障患病入院，但亦有部分醫療卡可同時保障傷病。此外，購買醫療卡前宜問清楚自己所從事的工作，是否屬於受保範圍，因部分醫療卡不會保障高危工作，如需到建築地盤的工作並不受保。部分醫療卡會對非文職人員收取較高的保費，如蘇黎世「醫療快線中國保證卡」標準計劃為例，該計劃下文職人員附人身意外保障（中國）的1年保費為538元，其他職業附人身意外保障（中國）的1年保費則為638元。

至於醫療保障額，一般而言，中國醫療卡的醫療保障最高賠償金額約為數十萬元，相對於旅遊保的醫療保障最高賠償金額可達百萬元為低。倘不幸於大灣區內地城市遇上較嚴重的事故需做手術，又或較長時間留院治療，中國醫療卡的醫療保障額未必足夠。對於經常北上大灣區內地城市工作人士，若自行投保或公司團體醫保計劃的內地醫療保障額較低，宜考慮同時購買全年旅遊保及中國醫療卡，兼買旅遊保險的另一好處在於保障範圍可包括遺失行李，若北上工作期間需攜帶貴重物品，亦可獲得保障。

除北上大灣區城市的醫療保障，最近亦有保險公司針對訪港的內地人士推出跨境醫療支援服務。以友邦香港最近推出的「友邦醫療通」服務為例，當中的「健康統籌服務」由投保者及同行親友赴港的交通到住宿安排、專人陪同辦理入院及出院手續，以至必要時的醫療護送服務，均可提供協助，又如其中的「綠色醫療通道」服務，提供24小時預約熱線，讓投保人可以優先預約指定內地醫院的醫療服務，當中包括門診及住院服務。

[活在灣區]