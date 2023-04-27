大灣區GBA專題：安永大灣區服務中心落戶前海

安永指出，會以前海為重要樞紐，加速發展科技創新與研發業務，幫助前海構建開放型的區域創新共同體，強調大灣區是中國「十四五」規劃和經濟發展戰略的重要一環，也是安永業務發展戰略的重點之一。

聚焦科技主題 打造三大功能區域

在「六通」領域的服務框架下，安永將聚焦科技主題，在前海打造三大功能區域，分別為科技互動展示區、科技應用方案研發區和安全運營中心。目前幾大功能區域建設正穩步推進，服務中心亦配備了頂尖的工程和研發人員，包括30多位來自人工智能、大數據、用戶交互、區塊鏈等領域的專家，為企業提供網絡安全管理和運營服務。

安永中國主席、大中華區首席執行官陳凱表示，會持續加大在大灣區的創新資源投入，發揮安永「六通十一城」灣區戰略架構優勢；安永香港及澳門區主管合伙人李舜兒則指，香港企業可以把握前海在政策法規，稅務以及商業運營等領域的創新優勢，在前海尋找更廣闊的發展空間。

明報記者

[活在灣區]