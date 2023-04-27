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平保首季壽險新業務價值升近9%

【明報專訊】中國平安（2318）公布今年第一季業績，核心業務壽險的新業務價值，按年升8.8%至137.02億元（人民幣，下同），若撇除保險假設更改影響，按年升幅為21.1%。計算新業務價值的首年保費，按年升27.9%至655.14億元，新業務價值率則按年跌3.7個百分點至24.6%。平保指出，隨外部環境逐步回暖，該行改革成效逐步顯現，經營企穩並穩健發展。

純利按年升49%至383億

作為股息的參考指標，平保歸屬母公司股東的營運利潤，按年跌3.54%至413.85億元，主要來自科技業務按年跌74.75%至6.93億元；加上短期投資波動和一次過重大項目，純利按年升48.9%至383.52億元，投資收益錄得297.15億元，相對去年同期錄261.48億元虧損。

計及金融資產公充值變動的年化總投資收益率，平保首季錄為3.3%，按年升1個百分點，年化淨投資收益率則按年持平為3.1%。平保指出，隨着企業生產和居民生活逐漸回歸常態，穩經濟政策發力，經濟持續修復，資本市場整體回暖。不動產投資餘額為2045.41億元，佔總投資資產4.6%，較去年底降0.1個百分點。產險業務綜合成本率為98.7%，按年升2個百分點，主要為保證保險業務受市場環境變化影響，賠款支出上升，造成整體承保綜合成本率波動，營運利潤按年升45.9%至45.44億元，保險服務費用收入為763.12億元，按年升7.1%。

姚波辭聯席CEO等職務 調任非執董

此外，平保公布現年52歲的姚波因個人及家庭原因辭任聯席首席執行官、常務副總經理等行政職務，即日起由執行董事調任非執行董事，姚波確認與平保董事會無意見分歧，亦無與其辭任須知會股東的事項。平保近年有不少人事變動，前聯席首席執行官李源祥和前總經理任匯川分別在2019年和2020年辭職，及後轉投友邦（1299）和騰訊（0700）