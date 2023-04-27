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阿里雲半價搶客 料鞏固龍頭地位 20萬企業用戶申接「通義千問」模型測試

【明報專訊】阿里巴巴（9988）旗下阿里雲於2023阿里雲合作伙伴大會上宣布，由5月7日起核心產品價格全線下調15%至50%，存儲產品減幅最高達至50%，是公司歷來最大規模的減價行動，同時啟動「通義千問伙伴計劃」，與合作伙伴共同創造可應用於不同行業的語言大模型。阿里昨日收市報83.3元，跌0.95%。

明報記者 蕭嘉聰

阿里雲表示，是次減價將進一步擴大公有雲的用戶基數及規模，並提高雲計算的市場滲透率，將合乎阿里進一步擴充雲業務的承諾。阿里雲又指，自本月初推出大模型「通義千問」，至今已有超過20萬企業用戶申請接入模型測試，包括來自金融科技、電子產品、交通運輸等各個行業。

阿里雲將為合作企業提供底層技術、雲計算資源、AI與機器學習產品及服務等全方位支持，企業可於安全及專屬的雲環境，結合專業見解及行業屬性對「通義千問」模型進行精調和再訓練。

阿里雲中國公有雲市場佔32％居首

阿里主席兼首席執行官、阿里雲首席執行官張勇表示，各行各業加速數智化轉型，對「通義千問」大模型的應用需求激增，將與合作伙伴緊密協作共同創造更加定制化及專業化的AI模型。

事實上，阿里上月宣布「1+6+N」組織架構變革後，張勇亦同時擔任阿里雲首席執行官，被視為未來增長的潛在驅動力。外電分析，阿里雲此舉將掀起減價戰搶客，有助其進一步領先與其他主要雲服務營商如騰訊（0700）的距離。

國際數據公司（IDC）日前公布《中國公有雲服務市場（2022下半年）跟蹤》報告，期內整體公有雲服務市場規模已達至188.4億元，阿里雲、華為雲、中國電信天翼雲、騰訊雲和亞馬遜AWS為IaaS+PaaS市場排名前五位，當中阿里雲市佔率為31.9%，明顯大幅拋離第二位、市佔率12.1%的華為雲。報告指出，阿里雲繼續深耕公有雲大客戶的實際需求，在互聯網、金融、教育等行業增速明顯，穩定佔據公有雲市場排名第一的位置。