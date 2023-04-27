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渣打首季多賺23% 上調收入展望

【明報專訊】渣打（2888）公布首季業績，除稅前基本溢利為17.06億美元，按年上升24%（見表），高於市場預期的14.7億美元。集團同日修訂今年業績展望，預期今年收入按年上升10%，為2月指引的8%至10%範圍的頂端，不過今明兩年平均淨息差預期各降低0.05個百分點，分別至1.7厘和1.75厘。財務總監賀方德表示，經過去季行業大幅波動，銀行維持強勁流動性相當重要，需要在維持安全的流動性和提高回報中取得平衡，預期未來15個月至18個月，該行仍會保持較高流動性。

港收市股價轉跌 倫敦做好

渣打中午公布業績後，午市開市升0.35元，但收市前轉跌0.82%，收報60.55元。股價在倫敦做好 ，截至晚上9時半折合報62.25港元，較港股收市高2.81%。渣打淨利息收入按年上升18%至20.07億美元，其他收入按年升9%至23.89億美元，渣打看好今年其他收入有更好增長，上調收入指引。

渣打首季淨息差為1.63厘，按年上升0.34個百分點，截至3月底的流動性覆蓋比率（LCR）按季上升14個百分點，至161%的歷史新高。行政總裁溫拓思表示，他們特意加強流動性，不會進取部署在高收益資產，雖然會帶來機會成本，但認為可以接受。他又指提高緩衝可讓該行毋須在流動性分心，而專注於達致有形資產回報率11%等核心目標。

溫拓思指出，監管機構在處理近期銀行危機時缺乏準備，例如聯儲局被逼向市場大手提供資金；而瑞士央行出手協調將瑞信售予瑞銀，兩者都是不良監管結果。他認為央行在危機發生前能讓銀行以抵押品提供流動性，可降低發生不良監管結果的可能。

上季渣打信貸損失撥備按年大減86.87%至2600萬美元，其中內地商業房地產貸款錄200萬美元回撥，主權評級下調撥備則有2300萬美元回撥。賀方德表示，至今年3月兩者情况未再惡化。