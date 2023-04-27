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招行首季多賺8% 不良貸款率微升

標籤：經濟

【明報專訊】招商銀行（3968）公布截至3月底的首季業績，盈利增長7.82%至388.39億元（人民幣，下同），每股盈利1.54元，營業淨收入906.25億元，跌1.49%，淨利息收入升1.74%至554.09億元，當中淨利息收益率按年跌22個基點至2.29%。

招行表示，受2022年貸款市場報價利率（LPR）多次下調與市場利率中樞下移影響，存量貸款重新定價及發生業務收益率下行，導致生息資產收益率下降，加上客戶存款成本上升，推升計息負債成本，令淨利差及淨利息收益率有所下跌。至於同期非利息淨收入352.16億元，降6.18%。

房地產業不良貸款率4.55%

不良貸款方面，截至3月底，該行不良貸款餘額603.02億元，較去年底增加22.98億元；不良貸款率0.95%，按年升0.01百分點，但較去年底跌0.01個百分點；撥備覆蓋率463.19%，較上年末下降4.24個百分點，而季內信用減值損失按年跌23.7%至164億元。

季內該行房地產相關的實有及或有信貸、自營債券投資、自營非標投資等承擔信用風險的業務餘額合計4631.73億元，較去年底下降0.03%。房地產業貸款餘額3353.05億元，較去年底增加15.9億元，佔該行貸款和墊款總額的5.61%，較去年底下降0.22個百分點。截至報告期末，招行的房地產業不良貸款率4.55%，較去年底上升0.56個百分點，主要是受部分高負債房地產客戶風險進一步釋放的影響。

該行指出，當前國際經濟增長放緩，通脹仍處高位，金融市場波動加劇，內地經濟呈現恢復向好態勢，但恢復的基礎尚不牢固，部分行業、區域的風險仍然存在，公司將密切跟蹤宏觀形勢變化。